永豐金組織調整 增設數位科技處 今年IT資本支出年增8成

永豐金控 (2890-TW) 走過去 (2017) 年三寶案陰霾，積極進行組織調整，今 (23) 日董事會通過設置「誠信經營委員會」、「永續發展委員會」，以實際行動展現提升公司治理、發展永續環境、落實社會責任的經營決心。另外，也將增設「數位科技處」，今年 IT 資本支出將年增 8 成，以因應今年發展數位金融營運目標。

永豐金控為第五家設立「誠信經營委員會」的金控，惟其成員除金控三名獨立董事外，尚包括銀行、證券子公司的獨立董事，合計八位，涵蓋度較廣，顯示永豐金控強化公司治理的決心。

永豐金說明，該公司的「誠信經營委員會」將負責誠信經營政策與防範方案的制定，並監督經理部門執行成效，將儘速召開第一次會議，完成內外舉報機制的建置，保障以公益為目的之吹哨者。

而「永續發展委員會」，由金控董事長翁文祺擔任主任委員，下設公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續五個推動小組。

在組織調整方面，永豐金控總經理朱士廷表示，今年將擴大 IT 基礎投資，發展數位金融，為配合此一發展目標，進行組織調整，並於今日董事會通過，組織朝「精簡扁平」設計，採專業職掌分工與子公司相應功能單位對接管理，有效加強子公司的督導，進一步發揮綜效。

新成立的「數位科技處」將負責永豐金控的數位金融發展策略規劃、資安管理政策，未來將研發新科技的金融應用、深化產學合作研發成果; 檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗，另將導入 AI 機器學習的應用，增強資安防護，建立安全穩健的數位服務。

朱士廷表示，配合數位金融科技發展，永豐金今年度 IT 資本支出預計 15 億元，較去年成長近 8 成，其中基礎建設投資約佔 52%、數位金融軟體投資約佔 40%。