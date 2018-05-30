選擇關鍵時刻爆料EOS有漏洞？周鴻褘：絕無惡意做空

在區塊鏈平台 EOS 上線之際，360 公司於 5 月 29 日突然宣布，發現平台存在重大漏洞。外界紛紛質疑 360 此舉是為做空 EOS，周鴻禕回應，360 提前已和 EOS BM 團隊溝通，才會對外公布，要做空就不會這麼做。

這次事件的導火線發生在 29 日中午，360 安全衛士在其官方微博上發布長文，指發現 EOS 區塊鏈「史詩級漏洞」、「完全控制虛擬貨幣交易」，造成 EOS 價格急跌，1 小時跌幅超過 7%，單日跌幅達 10%，連帶整個數位貨幣圈價格均遭拖累。

30 日上午 EOS 創始人 BM 針對漏洞一事回應，表明漏洞已經修復，而且早於 360 發布報告的時間。

對於 BM 的回應，周鴻禕反覆強調，就是先與對方溝通後，得知漏洞已經修復，才會對外公開。因此報告的發布時間，一定晚於修復時間。

360 在發布漏洞時也表示，主要是希望通過這一漏洞的發現和披露，引起區塊鏈業界和安全同行在這類問題的安全性上更多的重視和關注，共同增強區塊鍊網絡的安全。

據《新浪財經》報導，多位業界人士認為，這次與其說是「史詩級漏洞」，不如說是 360 做了一次「史詩級營銷」。

幣信某高層在朋友圈稱：「EOS 測試網絡，提交 BUG 很正常，過去幾個月，有不少朋友一直堅持默默提交 bug，配合各種版本的發布，這個事情非常正常的。 360 提交了 BUG 是好事，不過它自己也是搞了一個史詩營銷。」

而據微博博主「比特幣秋山君」爆料，據知情人士透露，360 在 EOS 主網這個時間點爆料出漏洞，主要目的是為推出企業級區塊鏈安全軟體造勢。