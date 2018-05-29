【日盛投顧】盤後分析－指數回測五日線



◆盤勢分析

1. 美股休市一天，但周二亞股晨間普遍表現不佳。周一台股以小低盤開出，在權值股 2330 台積電走弱帶動，指數呈現震盪走低，最低到 10,929 點，盤中一度回測 5 日線，午盤跌收逐漸收斂。最終指數下跌 23.65 點，收在 10,964.12 點，下跌 0.22%，成交量微縮至 1,393.25 億元；OTC 指數下跌 0.12%，收在 155.18 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近日台股橫盤震盪，各天期均線轉為多頭排列。

(2) 量能：周一指數量出收黑十字線，後續上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉，MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 71.59 億元；外資 - 55.17 億元、投信 0.57 億元、自營 - 16.99 億元。

◆二線被動元件、MOSFET 表現搶眼

1. 電子類股

(1) 蘋概股：傳 APPLE 將搭載三鏡頭，3008 大立光股價創今年新高，站穩 4000 元整數關卡；同業 3059 華晶科漲幅超過 4%。

(2) 被動元件：族群 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新周一股價大幅震盪，僅 6127 九豪、2478 大毅、8043 蜜望實、2472 立隆等二線被動元件個股維持強勢。

(3)MOSFET：受惠漲價題材與轉投資效益挹注 6138 茂達直奔漲停，子公司 6435 大中、同業 5299 杰力、3317 尼克森、8261 富鼎等盤中股價走揚。

2. 非電子類股

(1) 風電：台灣用電量續歷史新高，風電概念股轉熱，指標股 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1519 華城逆勢抗跌。

(2) 鋼鐵：1605 華新挾轉投資豐厚，股價緩步走高；2013 中鋼構、2031 新光鋼、9958 世紀鋼受惠風電題材，周二整天維持紅盤。

