歐股盤中─義大利政局動盪 銀行股重挫 泛歐 Stoxx 600跌逾1.4%

根據 CNBC 報導，受義大利政局動盪影響，今 (29) 日歐股早盤，主要指數皆走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 1.44%。

台北時間週二下午 5 點 45 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.44%，德國 DAX 指數下跌 1.58%，法國 CAC 40 指數下跌 1.62%，英國 FTSE 指數下跌 1.41%，義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.78%。

週二早盤，銀行類股重挫，跌逾 2%，義大利、西班牙銀行表現最差。

義大利聯合聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo)、西班牙國際銀行 (Banco Santander)、Ubi Banca，股價皆大跌逾 3.5%。

英國零售商 Dixons Carphone 預期今年獲利將大減超過 2 成，導致股價重挫逾 18%。

義大利原內定新總理 Giuseppe Conte 放棄籌組新政府，請辭走人，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

Cottarelli 表示，他會帶領國家，通過 2019 年預算案，並為明年初的新大選鋪路，若無法獲得國會支持，他將於 8 月後，提前舉行大選。

除義大利外，歐洲另一個「火藥桶」西班牙，也被政治不確定性所籠罩；本週五，西班牙首相 Mariano Rajoy，將面臨不信任投票。