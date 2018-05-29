【異動股】家電板塊錶現搶眼 科沃斯(603486-CN)漲停

家電板塊錶現搶眼，截止午後發稿，科沃斯(603486-CN)漲停報31.71元，奇精機械(603677-CN)漲9.72%報19.98元，海信電器(600060-CN)漲4.96^%報14.82元，新寶股份(002705-CN)漲2.1%報10.19元，老板電器(002508-CN)、蘇泊爾(002032-CN)、飛科電器(603868-CN)等股均逆勢上漲超1%。

5月28日，奧維雲網基於全國家電渠道零售大數據，發布了2018年1-4月中國家電零售市場總體運行情況報告。據統計，1-4月國内家電行業全品類零售總額達2495億元，同比增長3.9%，其中線上滲透率增長至29%。相比2017年同期，增長率減少，除3月零售額出現增幅外，1、2、4月家電零售額出現下滑。數據顯示，雖然零售額略有下滑，但增速同樣能夠反映家電市場依然處於上升趨勢。通過渠道走訪，不管是線上還是線下，家電零售商對於目前小幅零售額下滑錶示影響不大。

國泰君安認為，在行業需求平穩、消費升級的大背景下，量穩價升邏輯將支撐白電龍頭業績延續穩健增長，“賺業績增長的錢”這一邏輯在家電龍頭層面繼續成立。

業内錶示，家電板塊雖然此前出現一定程度的回調，但不必對板塊前景過於悲觀。因為，一方面前期板塊回調幅度較大，近期業績確定性強的標的再次獲得投資者青睐;另一方面受A股納入MSCI新興市場指數影響，主動型資金擇機配置相關標的。

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