基勝-KY越南廠明年Q4一條龍生產 季度營收目標5000萬美元

基勝 - KY(8427)今日舉行股東常會，總經理劉怡孝表示，越南廠建置已接近完工，最後一個廠為製管廠，將於 6 月完工，於 7 月試車，年底可以試產，明年上半年所有生產設備將裝設完備，預計 2019 年第四季可以在越南廠完成藤編產品的一條龍生產，目標 2020 年季度 (2019 年第四季到 2020 年第一季) 營收達 4000-5000 萬美元。基勝 - KY 為降低生產成本，及轉往高毛利的藤編產品，因而打造越南廠為藤編產品的一貫化工廠，但在越南廠建置期間，由於效益未開，也拖累整體營運表現。劉怡孝指出，由於上海廠目前需支援越南廠約 1/5 的前端產能，因此在越南廠建置期間，也拖累上海廠的產能表現，預計在 2020 年季度，越南廠即可獨立生產，屆時上海廠訂單產能將回復至每季度 1.5-1.6 億美元。



劉怡孝提到，越南廠為目前越南唯一具有規模的藤編工廠，編藤人力達 1000 餘人，其餘競爭對手皆位於中國，具有人力成本上的優勢，2018 年季度 (2017 年第四季到 2018 年第一季) 營收約 3500 萬美元，完工後總產能則上看 8000 萬 - 1 億美元，因目前訂單量未達規模經濟，仍屬虧損階段，而到 2020 年季度，在越南廠一貫化產線完成下，盼營收能達 4000-5000 萬美元，力拼轉盈。



劉怡孝認為，今年下半年由於匯率及原物料價格回穩，再加上越南廠產能逐漸開出，營收有望較去年同期呈雙位數成長，而獲利部分，則將視越南廠狀況而定，盼 2020 年季度開花結果，整體營收目標達 2 億美元，進入收成期。

