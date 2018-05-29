寶佳出席永豐金法說提3大質疑 葉黃杞涉炒股案成焦點

寶佳集團到處插旗金融業，台新金、永豐金 (2890-TW) 為其兩大重要標的，據了解，寶佳今 (29) 日下午出席永豐金法說會，提出包括公司治理等三大質疑，顯見寶佳已在布局兩年後登場的永豐金改選。其中，寶佳質疑，永豐金證券總經理葉黃杞涉入炒股案，卻仍未去職，且兼任期貨董事長，對此，永豐金總經理朱士廷指出，葉黃杞已經口頭請辭。

首先在公司治理方面，寶佳質疑，永豐銀行近期董事陸續請辭及高層人事異動頻繁，是否銀行端的公司治理出現問題？永豐金表示，該公司持續強化公司治理，對於董事個人的請辭不便評論。

朱士廷表示，為落實公司治理，去年經過外部顧問全面體檢後，有 5 大行動方案持續展開，並建立「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「道德行為準則」4 大守則，並設立「誠信經營委員會」及「永續發展委員會」，以實際行動展現提升公司治理、永續經營的決心。

永豐金控「誠信經營委員會」已完成公司舉報機制的建置，並獲得董事會的通過，顯示公司落實誠信經營及保障以公益為目的之檢舉制度的決心。朱士廷表示，永豐金「誠信經營委員會」具有三大特點，包含：委員由金控及銀行、證券子公司的全體獨董組成，獨立性高為業界首見，另還具層級高、專業人員的委任等特點。

而在用人方面，寶佳則質疑，永豐金證券總經理葉黃杞涉入炒股案，卻仍未去職，且兼任期貨董事長，對此，朱士廷表示，葉黃杞已口頭請辭證券總經理職務，並自今年 6 月 1 日生效。

有關葉黃杞涉炒股案，主要是葉黃杞利用職務之便跟著客戶買進大同股票，疑涉炒股，因此遭金管會停職五個月，此處分屬於金管會的行政權裁定，至於其是否有相關刑事責任，已移送檢調偵辦。

葉黃杞去年 6 月才因輝山乳業案，遭金管會停職一個月處分，事隔不到一年，葉黃杞再被停職五個月，創券商界罕見「一年內停職兩次」紀錄；也因此導致葉黃杞請辭永豐金證券總經理一職。

最後，寶佳還針對永豐金第一季營運表現處在金控末段班，及大陸南京子行的績效進行提問，永豐金表示，經營階層對於績效永遠都不會滿意，期望績效能越來越好；至於南京子行是受限於大陸執照的開放問題，才導致其績效一直不見起色。

永豐金表示，金控自結第一季稅後淨利 26.49 億元，較去年出現雙位數的大幅成長，不僅較去年同期成長 12.1% ，也較上季大幅成長 18.1%，主要是來自證券及銀行的手續費成長動力。