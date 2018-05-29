英利-KY兩大廠將投產+切入新能源車市場 營運動能加溫

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長林啟彬表示，天津英利預計第 2 季完工，山東青島英利也預計今年正式投產，同時已規劃切入新能源車市場來擴展新產品項目，力拚未來可提供新能源車型的鋁件和塑膠類產品，營運動能無虞。

英利 - KY 股東會中承認去年財報，通過配發每股現金股利 3.9 元，配息率 40%，並通過辦理 4 億元無擔保可轉換公司債，以因應產能擴充計畫、充實資金。

林啟彬表示，目前在天津、山東青島正進行產能擴充計畫，天津英利預計本季底前完工，山東青島則是配合一汽大眾 A 級車和 SUV 生產需求，規劃年產能 30 萬台，預計今年可開始投產。

此外，為因應汽車產業輕量化的趨勢，林啟彬指出，將持續投入新複合材料應用於汽車零部件的開發。

而在新能源車的領域，林啟彬表示，已成功獲得沃爾沃 (VOLVO) 汽車集團人民幣 15 億元的新能源車電池盒、橫梁和相關鋁製零部件共同開發與採購合約，預計將於 2019 年發酵，未來也將與北汽集團、一汽大眾的汽車生產廠商接洽，力拚未來可提供新能源車型的鋁件和塑膠類產品。

英利主要車廠客戶為一汽大眾、北京奔馳、VOLVO、吉利汽車，又以一汽大眾占營收比重超過 40% 最多，由於一汽大眾規畫今年將迎來史上最密集的新車投放，旗下 Volkswagen 和 Audi 將有 9 款新車陸續上市，尤其要強化 SUV 布局。

英利去年合併營收 188.8 億元，年增 21.16%，稅後純益 10.72 億元，年減 35.13%，每股純益 (EPS)9.75 元，而今年第 1 季稅後純益為 3.02 億元，年增 21.8%，EPS 2.74 元；法人認為，在一汽大眾拉貨力道下，英利今年營運動能續強，全年有望再次挑戰賺 1 個股本。