營運進入淡季 TPK-KY估Q2營收季減二成 本業恐出現虧損

TPK-KY 宸鴻 (3673) 預期第二季為營運谷底，為科技業傳統「五窮六絕」的格局，主要客戶對現有產品會有庫存調整，營收季減率約二成，受到營收規模、產能利用率雙雙下滑，本業將是虧損，惟接單變化相當大，無法給出營益率表現的預估，新產品可望在暑假前後進入量產，8 月之後才會放量。宸鴻第一季營收為 208.5 億元，季減 2.6%，惟出貨量出貨量為 3570 萬片，年增率為 4.6%，較前一季 4850 萬台，季減率 26.39%，中小尺寸產品出貨約 3000 萬個，季減率 24%，平板電腦出貨量由前一季 700 萬台，降到第一季 410 萬台，11-16 吋中大尺寸係為前一季 220 萬台降至第一季 170 萬台，第一大客戶比重由前一季 70%，降至 59%。



全年折舊費用約 68 億元，較去年 78 億元減少 10 億元，今年資本支出約 2.5 億美元 (約 75 億新台幣)，因應客戶新機量產，第二、三季新機台陸續裝機。



宸鴻新任執行長江懷海針對奈米銀技術說明，他表示，自 2011 年投入奈米銀已開發到第七代，線寬約 13 奈米，目前第六代已經在量產，其專利涵蓋材料合成、鍍膜，總計擁有 196 個專利數，占了全球專利比重約 83%，具有技術獨占性。



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