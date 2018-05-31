〈央行金融穩定報告〉房市量回穩價盤整 惟台北購屋負擔還是重

台灣央行今 (31) 日發布第 12 期金融穩定報告，央行指出，去年台灣不動產市場量回穩、價盤整，第 4 季全台貸款負擔率為 37.58%，房價比為 9.16 倍，均較前年同期略降，不過，台北市分別為 61.52%、14.99 倍全台最高，也顯示購屋負擔仍重。

央行金檢處副處長蘇導民說明，由於實價登錄建物買賣案件的新屋占比漸增，中位數總價升高，去年第 2 季全國房屋貸款負擔率升至 38.90% 的高點，隨後在新屋占比持續減少下，第 4 季降至 37.58%，年減 0.76 個百分點，並創 2016 年第 3 季以來低點。

而全國房價所得比同樣在去年第 2 季升至 9.46 倍的高點後，緩降至第 4 季的 9.16 倍，年減 0.16 倍。

央行指出，在價格相對高的新屋比重降低之下，再加上民眾所得有所提升，使全國房價所得比略降，六都中以台南市購屋負擔最輕。

然而，台北市的貸款負擔率和房價所得比分別為 61.52%、14.99 倍，儘管 14.99 倍已是 2016 年第 2 季以來低點，但購屋負擔還是最沉重。

對於整體房市，央行指出，去年房市買賣交易量回穩，房價盤整，而銀行承做購置住宅貸款與建築貸款穩定成長，房貸利率續處低檔，今年第 1 季仍見到房市交易持續成長，全國建物買賣移轉棟數年增率 10.63%，顯示房市買氣回溫，而新成屋交屋續增。

央行認為，近年房市逐漸回歸基本面，但因家庭部門在銀行的不動產借款比重高達 6 成，銀行應持續監控不動產授信的信用風險。