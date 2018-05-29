美元下一波走強的動力在哪裡？

美元指數自 4 月 17 日開啟單邊上漲趨勢以來，目前已經累計上漲近 6%。

衝擊 95 關口在即，美銀美林分析師 Athanasios Vamvakidis 提示，隨著美元逐漸回到相對中性的位置，空頭爆發的壓力可能正在集聚。

這種情況下，美元如果想要進一步走高，需要有新的推動力。這取決於美國經濟相對於歐洲經濟的優勢，貿易風險的變化，還有新興市場對抗貨幣貶值的力度。

隔夜紐約時段，美元指數收漲 0.18%，報 94.42。

美銀美林分析師指，對沖基金和實錢對美元的判斷有所矛盾：對沖基金看好美元走高，而實錢則在做空美元。這種觀點的矛盾平衡了美元。所以，如果美元想要進一步走高，需要有新的推動力。

一種可能是從基本面出發的美國經濟表現。如果美國的經濟數據能跑贏預期，而歐洲則恰恰相反，持續不及預期，美元會被推到更高。

這已經體現在上周的 PMI 數據中。德國、法國、歐元區的 PMI 都意外低於初值，拖累歐元 / 美元大跌至去年 11 月以來的低位。而 IHS Markit 公布的數據顯示，美國 5 月製造業 PMI 初值升至 44 個月高點，服務業 PMI 也來到三個月高位。

而且，新增非農就業人數已經連續兩個月嚴重不及預期，分析師開始預計 5 月就業形勢會有意外驚喜。美國 5 月非農數據將在本周五發布。

再加上歐洲的地緣政治風險（義大利和西班牙的政局動盪），歐元的走勢是影響美元的重要因素。

另一方面，Athanasios Vamvakidis 認為，貿易政策的不確定性對美元的影響不會太明顯。雖然美國對歐盟、對中國的貿易緊張程度仍在持續，但市場影響力似乎有所削弱。如果美國在未來數周把貿易重心轉移到歐洲方面，貿易政策對匯市的影響有可能會上升，因歐盟經濟高度依賴出口，美國的打壓會拖累歐元 / 美元。

美國對歐盟鋼鋁關稅的豁免期延長到了 6 月 1 日，不過從目前的談判進度來看，歐盟已經不再指望美國能進一步延長豁免。美國還在研究對汽車進口的關稅保護，包括德國在內的歐盟國家或損失慘重。

最後一點要注意的是，在不對新興市場經濟產生重大影響的前提下，美元還能上漲多久？為了保衛本國經濟，新興市場國家的央行已經紛紛出手干預匯市，防止本國貨幣進一步下滑。

上周三土耳其緊急上調後期流動性窗口貸款利率 300 個基點，但里拉仍然持續下跌。周一，土耳其央行對貨幣政策框架進行重大調整，宣布自 6 月 1 日起恢復 7 天逆庫藏股利率為基準政策利率，該利率將從當前的 8% 提升至 16.5%。該國股債匯全線上漲，里拉兌美元創下近一年半最大單日漲幅。

印度尼西亞央行持續干預匯市，已在本月 17 日升息 25 個基點。上周四新上任的行長稱，短期內首要任務是穩定匯率。

本月月初，阿根廷央行在一周內升息 3 次，共計 1275 個基點，並投放 10 億美元購買阿根廷比索，穩住匯率。