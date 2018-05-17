看好美元繼續漲 分析師：金價將進一步走軟

美債殖利率攀高，加上對義大利政局的擔憂，抑制了歐元，使美元指數走揚、金價下滑；對此，分析師認為，美元可望續升，金價將進一步走軟。

根據路透社報導，今 (17) 日美元指數在 2018 年高點附近徘徊，金價走跌；本週以來，金價已下跌逾 2%，美元走揚，10 年期美債殖利率攀升至近 7 年高點。

格林威治時間週四上午 9 點 30 分，黃金現貨價格下跌 0.1%，至每盎司 1288.96 美元，逼進 4 個半月低點 (1286.20 美元)；6 月交割黃金期貨下跌 3.40 美元，至 1288.10 美元。

在他國央行維持貨幣寬鬆政策的同時，市場預期，美國聯準會 (Fed) 將持續升息，抑制通膨；2018 年迄今，美元已上漲近 4%。

荷蘭銀行 (ABN Amro) 分析師 Georgette Boele 表示，「我預期金價會進一步走軟，因為美元可望再漲。」

Boele 預估，Fed 將再升息 3 次，10 年期美債殖利率可能會攀至 3.2%。

雖然北韓揚言取消「川金會」，此事所產生的政治不確定性，將抑制金價下行；不過，Boele 認為，這不足以抵銷美元的強勢。

其他貴金屬方面，白銀上漲 0.3%，至每盎司 16.40 美元。

鉑金價格上漲 0.3%，至 886.74 美元；鈀金下跌 0.1%，至 982 美元。