紐約匯市─義大利與西班牙政局擔憂 歐元下跌至六個月低點

美元兌歐元週二上漲，義大利與西班牙政局動盪，使得歐元兌美元下跌至六個月低點。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.7% 至 94.79。

歐元下跌至 1.1547 美元，盤中低點為 1.1510，自 11 月 9 日以來，首度跌破 1.16 美元關卡。本月以來，歐元下跌逾 4%。

美元下跌至 108.72 日元，週一尾盤報 109.42。

英鎊下跌至 1.3244 美元，週一尾盤報 1.3312。

歐洲大陸政治成了週二金融市場的焦點。義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 先前阻止了由五星運動黨與聯盟黨組成聯合政府，週一則選擇了由柯塔瑞里負責組成政府。週日，馬達雷拉總統還否決了由民粹聯盟支持的沙瓦納 (Paolo Savona) 擔任經濟部長的任命案。

週二，報導指出柯塔瑞里有意下台，義大利可能於 7 月進行新的選舉。

分析師說，新的選舉結果，可能被視為是對歐元的公投，引發投資人對歐元區穩定性的擔憂。

在西班牙，總理 Rajoy 週五將面臨國會的不信任投票，屆時他的少數中間偏右政府可能下台。Rajoy 的人民黨官員因貪污遭到定罪，社會黨因而要求重新進行選舉。

此外，一位歐洲央行委員說，央行可能於 6 月決議退出長期以來的量化寬鬆計畫。

分析師說，歐元長期展望依舊看漲，但短期內，可能持續籠罩陰影，利空包括政治的不確定性，歐洲經濟失去動能，及歐洲央行的利率正常化立場似乎更加謹慎。