全球需求勁 港4月出口升8.1% 連升15月

香港出口連續 15 個月上升。繼 3 月份錄得 8% 的按年升幅後，香港 4 月份商品整體出口貨值為港幣 3302 億元，年增率為 8.1%。同時，繼 3 月份錄得 10.7% 的年升幅後，4 月份商品進口貨值為港幣 3772 億元，年升 11.1%。

據香港統計處公佈，4 月份輸往亞洲的整體出口貨值年升 7.2%。區內輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣 (升 27.8%)、新加坡 (升 15.0%)、大陸 (升 12.9%)、泰國 (升 12.6%) 和馬來西亞 (升 10.4%)。輸往印度和韓國的整體出口貨值則分別下跌 49.5% 和 2.0%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國 (升 11.7%)、德國 (升 8.0%) 和英國 (升 7.0%)。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞 (升 93.2%)、韓國 (升 26.3%)、台灣 (升 23.8%)、菲律賓 (升 17.2%)、日本 (升 10.5%) 和大陸 (升 9.6%)。同時，來自印度和新加坡的進口貨值則分別下跌 26.3% 和 3.3%。

今年首 4 個月與去年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣 (升 15.9%)、大陸 (升 12.7%)、德國 (升 11.3%)、新加坡 (升 10.3%)、美國 (升 8.5%) 和日本 (升 5.3%)。輸往印度的整體出口貨值則下跌 20.7%。

同期來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞 (升 96.7%)、台灣 (升 17.1%)、韓國 (升 16.6%)、大陸 (升 8.3%)、菲律賓 (升 8.2%) 和新加坡 (升 5.4%)。來自印度的進口貨值則下跌 16.2%。

香港《文匯報》引述政府發言人表示，4 月份商品出口維持顯著的按年升長，主要是受惠於環球需求強勁，其間香港輸往大部分主要市場的出口較去年同期明顯上升。

展望未來，環球經濟目前的升長勢頭料會持續，在短期內應有利於香港出口表現。然而，外圍環境仍有不明朗因素，包括貿易保護主義升溫、美國貨幣政策正常化的步伐以及地緣政治局勢。