西安：商品住房項目需配建租賃型保障房

從西安市房管局獲悉，為加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房製度，西安市日前下發《西安市商品住房項目配建租賃型保障房實施細則》，要求西安市新出讓土地的商品住房項目按照不低於宗地住宅建築面積5%的比例，實物配建租賃型保障房，以解決中低收入家庭、外來務工人員、新就業畢業生及引進人才的住房問題。

該細則適用於2017年9月13日(以土地出讓公告發布日期為準)之後，西安市新出讓土地的商品住房項目，適用區域為西安市新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區、未央區、灞橋區行政管理區域及高新區、經開區、曲江新區、浐灞生態區、航天基地、國際港務區、航空基地等開發區規劃區域範圍内商品住房項目配建租賃型保障房的建設管理。同時，要求西安市長安區、西鹹新區也嚴格執行該政策，臨潼區、閻良區、高陵區、鄠邑區、藍田縣、周至縣可參照執行。

細則要求，西安市新出讓土地的商品住房項目(含土地用途變更為住宅的項目，不含城中村、棚戶區改造配套開發部分)，在配建租賃型保障房時應堅持與商品住房項目建設同設計、同配套、同竣工、同交付的原則。同時，西安市國土部門對符合配建租賃型保障房的商品住房項目，應在土地出讓公告中明確配建比例、配建面積等内容。

來源：新華社

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