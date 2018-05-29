大生農業金融(01103-HK)有關違反貸款協議之法律訴訟

大生農業金融(01103-HK)公布，公司董事會確認，於2018年4月23日，上海銀行股份有限公司浦東支行向上海市浦東新區人民法院發出及提交三份起訴書，其中一份針對上海大生農產品有限公司及兩份針對上海大生農化有限公司，均為公司之全資附屬公司，內容有關因拖欠本金總額為9090萬元人民幣之貸款及所有相關利息而違反貸款協議。

於該等起訴書中，公司之控股股東深圳市大生農業集團有限公司及公司被列為被告。由於送遞該等起訴書時出現延誤，公司於2018年5月28日方接獲該等起訴書。該等法律訴訟之聆訊定於2018年6月21日在該法院舉行。

鑒於該等法律訴訟處於初期階段，董事會認為目前評估其對公司之潛在影響並不實際。無論如何，該等法律訴訟不會影響本集團之正常運作。公司正就該等法律訴訟尋求法律意見，而該等法律訴訟會否對集團之整體財務或業務狀況造成影響將於進行有關聆訊後逐步明朗。公司將積極應訴，並於適當時候作出進一步公告以便其股東及投資者知悉該等法律訴訟之任何重大進展。

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