人民幣收跌至逾四個月低位 「小碎步」走弱無礙市場情緒

人民幣兌美元即期周一收跌至逾四個月新低，但幅度仍相對有限，中間價受上日偏強美元指數影響亦創逾四個月新低。交易員稱，雖然中間價接近6.4元關口，但市場價仍較中間價強，客盤仍有逢高結匯意願，市場情緒仍很穩定，若美指能站穩94關口，客盤結匯意願或逐漸扭轉。

他們並表示，近期美指偏強更多受歐洲政治不確定因素影響，隨著意大利政局逐漸明朗，歐元繼續調整可能性將快速下降，人民幣或間接受益，起碼中期看人民幣下行空間有限，且先觀察人民幣能否跌破6.4元整數關。

「今天美國假期，市場也比較清淡，6.3930附近市場徘徊拉扯，...現在看起來，人民幣往下的幅度仍然比美元更有限一些，這個速度沒什麼威脅。」一中資行交易員稱。

但他指出，未來要關注意大利政局影響下的歐洲局勢，以及美指持續上升累積的回調風險。

另有交易員指出，「美指上到94，美元人民幣都沒碰到6.4，顯然結匯的壓力還是很大，也有不少人認為歐元短期見底了，起碼要博弈一段時間。」

全球匯市方面，歐元周一上漲，兌瑞郎有望錄得最大單日漲幅，因為在意大利反建制政黨五星運動及北方聯盟放棄組建聯合政府的計劃後，歐元兌其他貨幣呈現釋然性上漲。

「意大利政局可能會有很多波折，我們要註意不要對最新形勢發展過度解讀。」德國商業銀行駐法蘭克福匯市策略師Esther Maria Reichelt表示。

招商銀行外匯首席分析師李劉陽稱，歐元近期下跌不全是基本面原因，更多受意大利組閣不確定性造成信心沖擊，「相信意大利組閣對市場的沖擊最終將隨著新政府走向溫和正軌而逐步減弱。」

意大利組建聯合政府的努力在周日宣告失敗，此前總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)拒絕由一位疑歐派人士出任經濟部長這一要職。組閣失敗可能令意大利陷入一場憲法危機，該國或將重新舉行選舉。

來源：路透上海/北京5月28日

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