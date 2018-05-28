499帶出空機需求 宏達電新機、三星新色參戰

電信三雄 4 月及 5 月初分別有兩波的 499 元吃到飽資費戰，尤其是打著母親節促銷的低價方案，一口氣吸引超過 200 萬的用戶搶辦，業者認為將帶出部分的空機需求，旗艦機除了宏達電 (2498-TW) 預購中的 U12 + 之外，三星今 (28) 日也宣布推出 S9 + 新色，兩家公司將在 6 月短兵相接展開厮殺。

宏達電年度旗艦機 U12 + 正式亮相及展開預購，預計 6 月在五大電信及各通路上市開賣，台灣區總經理陳柏諭更宣布將加碼推出五月天限量版，新機主打人機互動、照相及攝影 3 大亮點特色，宏達電期望在新機上市下挹注 6 月的營運表現。

除了宏達電之外，非蘋陣營包括三星、SONY、華為、OPPO 等旗艦機已自第 1 季底第 2 季初陸續上市，市場競爭激烈；三星今日宣布 S9＋新色晨漾金將登台銷售，預計 6 月中旬正式在台灣開賣，同時還祭出軍公教或學生優惠的星經濟專案，6 月底前購買，登錄就送 3000 元郵政禮券。

三星除了發表 S9 + 新色之外，同時宣布成立台灣新聞中心，為全球第 20 個推出 Newsroom 的國家，將鎖定 AI、5G 和三星旗艦產品等 3 大主題，持續跟用戶溝通，展示在台深耕 24 年的強烈企圖心。

三星指出，全球電信補貼減少已經成為趨勢，台灣也不例外，新增用戶客群減少，電信綁約銷售比例也在下滑，不少消費者反而更傾向購買單機，三星智慧館在高階手機的單機銷售，過去約 10%，去年 Note 8 推出後，已提高到近 3 成，今年在通路及服務加強下，可望再往上拉升。

三星強調，S9 是目前全台唯一支援 5CA (5 頻聚合) 服務的旗艦手機，為 5G 時代來臨暖身，透過 5CA 高速上網，可望在中華電 (2412-TW) 通路銷量成長 10% 以上。