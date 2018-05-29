盤前財經大事搶先讀2018年5月29日

今日操盤前瞻

日本 4 月失業率

美國 5 月消費者信心指數

法說會：東元、江申、美時、宏碁、三商壽、永豐金、群益證、安集、晶心科、泰昇 - KY、大地 - KY、特昇 - KY、環宇 - KY

股東會：新纖、中化、葡萄王、科妍、寶利徠、聚亨、新巨、超豐、遠雄來、六角、中壽、誠品生活、景碩、中鼎、鉅明、TPK-KY、千附、京鼎、融程電、牧德、榮剛、智崴、國精化、大慶證、南六、台虹

除權息：皇普

新股掛牌：大綜電腦

鴻海加速佈局電池領域 廣宇子公司認購榮炭私募

鴻海 (2317-TW) 加速佈局電池領域，子公司廣宇 (2328-TW) 公告，將認購興櫃電池材料廠榮炭 (6555-TW) 私募普通股，預計每股價格為 32 元，取得 2018 萬 7500 股，將佔榮炭 16.78% 股權。閱讀全文...

〈台企赴陸掛牌潮〉證交所和櫃買中心統計 16 家台資企業子公司擬登陸

財委會昨 (28) 日到金管會考察證交所、期交所和櫃買中心近 3 年營運績效，根據證交所與櫃買中心統計，目前有 16 家台資企業有意赴陸掛牌，立委擔憂磁吸效應擴大，不過，金管會主委顧立雄強調，目前擬登陸掛牌的以台資企業的大陸子公司為主，沒有大陸地區子公司以外的企業要去大陸掛牌。閱讀全文...

〈全台供電吃緊〉3 類電力概念股出列 法人建議選股回歸基本面

全台持續高溫，昨 (28) 日用電量再度刷新紀錄，創下今年與歷年 5 月最高記錄，且持續亮出供電警戒的橘燈，台灣電力供應嚴峻，估計電力相關概念股將受到矚目。法人指出，盤面上電力相關概念股主要有三族群，包括汽電工程相關、智慧電表，以及太陽能、風力發電等產電節能族群等。閱讀全文...

〈油市傳增產〉委內瑞拉產量崩跌 專家估油價將漲至 100 美元

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯有意增產的消息，使油價走跌，但 Quilvest 投資管理公司投委會委員 Bob Parker 昨 (28) 日表示，在委內瑞拉原油產量崩跌的情況下，油價恐漲至每桶 100 美元。閱讀全文...

〈金價破 1300〉「川金會」復活使避險需求降溫 金價跌破 1300 美元

根據 Investing.com 報導，「川金會」可望復活，地緣政治緊張局勢趨緩，避險需求隨之降溫，今 (28) 日金價一度跌破 1300 美元。美東時間週一清晨 5 點 05 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 7.40 美元 (0.56%)，至每盎司 1296.40 美元。閱讀全文...