新零售海外佈局進入收成 今年海外營收占比拼增四成

新零售 (3085) 旗下轉投資子公司經過資源整合與調整，第一季成功轉虧為盈，毛利率也上升至 58.15%。新零售表示，去年花時間擴大併購，今年各家子公司皆穩定步上獲利軌道，將開始進入收成期，不僅將擴大投資日本，東南亞平台運作也逐漸成熟，預估今年海外營收占比將由去年的 25-30%，提升至 40%。而為擴大營運規模，新零售董事會也通過辦理現金增資，現增 2000 萬股額度內，募資主要目的不排除持續併購及擴大規模。



新零售旗下持股比重為東京著衣、光旭、拍手各持股 25%，久新物流 5%，母公司創新廣告 20%。營收占比則為電商網拍 75%、倉儲物流 5%、廣告行銷 20%。



新零售表示，東京著衣著重海外拓展，在日本市場，近日在耕耘許久的電商通路收成，加重日本市場投資以擴大收益；而在東南亞市場，與當地電商平台合作已掌握其資源與合作模式，在東南亞強勁的內需市場下，更能快速推展業務，預計海外營收比重將朝提升至 40% 邁進。



接手 101 原創的光旭，新零售也提到，除利用品牌代操模式，成功地將幾個台灣本土原創品牌推展至海外；而另一新商業模式，則是三月與藝人隋棠合作推出個人品牌，淨利率達 15%，更會於六月初時再推出新的網紅品牌，積極穩固新電商經濟模式。



此外，新零售指出，今年 101 原創的生產線將移到海外中國及柬埔寨，預估可提升毛利率表現，由目前 40% 提升至 55-60%，預估 101 原創全年營收可達 2.5-3 億元。



新零售旗下久新物流，繼建置有恆溫倉儲空間後，更在今年三月如期完成三樓貨架的建置，將整體的倉儲空間增至逾 8000 坪，目前使用率已逾七成，並積極引進電商同業，協助客戶作有效庫存管理，以提升營業動能。



而針對旗下拍手童裝，新零售則認為，接下來除繼續擴大產品線、商品年齡層外，將運用現有的會員數，做非服飾類品項的拓展，擴大多元化的會員服務。

