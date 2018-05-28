歐洲另一個火藥桶：西班牙首相周五將面臨不信任投票

義大利的「組閣風雲」一波未平一波又起，西班牙的「搞事」速度也不容小覷。

據西班牙《國際報》報導，在周四舉行辯論之後，6 月 1 日本周五，西班牙首相拉霍伊將面臨不信任投票，該國政府的未來可謂是懸而未決。西班牙議會目前尚未對此消息置評。

今日，西班牙 IBEX 35 指數高開低走，現跌 0.86%。上周五，該指數日內跌幅近 2.7%。

5 月 25 日，據美聯社報導，因執政黨人民黨內部受賄案（Gurtel 腐敗案），西班牙社會黨已對首相拉霍伊提出不信任動議。

彭博社則援引西班牙公民黨（Ciudadanos）秘書長 Villegas 稱，公民黨將要求首相拉霍伊舉行選舉，若遭到拒絕，將支持針對拉霍伊的不信任動議。

英國《金融時報》分析認為，動議能否成功，目前尚未可知。若想令拉霍伊下台，西班牙社會黨需要取得極左翼黨派 Podemos 及一系列地區性政黨的支持。

上述媒體還看到，西班牙主要政黨之間還存在分歧：若能擺脫拉霍伊，公民黨希望儘快舉行大選；但社會黨領導人 Sánchez 則希望在大選來臨之前的一段時間內，由他掌權。

Sánchez 還認為，法院對 Gurtel 腐敗案的判決「再次讓西班牙在歐盟及全世界面前的形象和聲譽遭到降級」。

Gurtel 腐敗案被視為西班牙現代史上最嚴重的腐敗案之一。上周四，西班牙國家法院裁定，29 名商人及前人民黨官員犯有詐欺、逃稅、洗錢等罪行。在這份厚達 1687 頁的裁決書中，法院對人民黨毫不手軟，判決監禁年數總計達到 351 年，罰款金額高達 24.5 萬歐元。

法院認為，至少在 2008 年之前，人民黨都在營運行賄基金。而拉霍伊在作證時否認了解相關計劃。法院因此對拉霍伊的可信程度提出質疑。