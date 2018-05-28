總統否決疑歐財長提名、極右翼威脅重新大選 義大利徹底亂了

義大利組閣的進度再一次被打斷。親歐派總統拒絕疑歐派財長人選提名，令總理候選人放棄出任。

義大利總統馬塔雷拉不同意 Paolo Savona 出任財長，Paolo Savona 現年 81 歲，曾就職於義大利央行，此前曾稱義大利使用歐元是「歷史性的錯誤」。

根據義大利憲法，總統對內閣部長的任命具有否決權。Paolo Savona 是五星運動黨和北方聯盟黨都認可的財長人選，總理候選人朱塞佩 · 孔特因此放棄出任總理。

歐元周一上漲。截止發文，歐元 / 美元漲 0.52% 報 1.1710，歐元 / 日元漲 0.56% 報 128.14。

上周五，受到義大利和西班牙政局不穩定的影響，歐元 / 美元跌至去年 11 月以來的低點，高盛警告稱，如果義大利政治風波演變為一個更具系統性風險的大事件，歐元 / 美元可能跌約 500 點。

在選舉中取得領先的五星運動、北方聯盟此前已經達成一致，提名名不見經傳的法律學教授孔特出任總理。

兩黨本有望迅速完成組閣。四天前，馬塔雷拉同意孔特出任總理，授權孔特著手組建政府、列出部長人選名單。Paolo Savona 是孔特青睞的財長人選，而總統否決了這一提名。

3 月 4 日大選出現懸浮議會至今，義大利仍未組建聯合政府。總理候選人再生變故，義大利有可能不得不在今年秋天，再度舉行大選。

「我已經放棄了組建政府、做出改變的訴求。」孔特稱。

馬塔雷拉和孔特

「對於我們的國家、我們的年輕人來說，依附歐元是至關重要的選擇。」親歐盟的義大利總統馬塔雷拉稱。

周日與孔特會面後，馬塔雷拉稱，拒絕財長人選的提名是為保護義大利的最大利益，已經向五星運動、北方聯盟兩黨徵詢不會讓義大利離開歐元區的新人選。

極右翼政黨北方聯盟黨領袖 Matteo Salvini 稱馬塔雷拉此舉超越了權力範圍，僅僅因為 Paolo Savona 反歐元而否定他的財長任命；甚至有分析觀點認為，馬塔雷拉此舉會引致義大利憲政危機。

「這對義大利和民主是多麼糟糕的一天。」Matteo Salvini 在 Facebook 上稱。「一切都已經就緒，我也打算開始處理移民和安保的問題，但有些人今天說『不』。變革性的政府不會產生了；偉大的（債券）利差和銀行，柏林、巴黎和布魯塞爾的部長們不同意。」

義大利債市近來連遭拋售，融資成本急劇提升。10 年期公債的殖利率 5 月以來暴漲近 70 個基點，升至去年 3 月以來的新高。義大利總統馬塔雷拉稱，這代表了「對我們的同胞及義大利家庭的儲蓄集聚的風險」。

Matteo Salvini 的 Facebook 發言諷刺了親歐派的顧慮。此前他還曾發帖稱，投資者拋售義大利資產，是在組建新政府的關頭要挾兩黨。Matteo Salvini 是「Italians first」口號的提出者。

Matteo Salvini 威脅稱，目前唯一的選擇就是再次舉行大選，或許就是今年稍後。

「我非常憤怒，這不會就此結束。」五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 亦對此不滿。「在這個國家，被判刑的罪犯，稅務欺詐者，受到貪腐調查的人都可以成為部長…… 但如果你批評歐盟，你就無法出任經濟部長。」

在接受義大利電視節目「Che Tempo Che Fa」訪談時，Di Maio 稱，他正在尋求彈劾馬塔雷拉。