監管再出重拳 有券商稱個股場外期權蹦跶不了幾天了

從券商人士處了解到，場外期權監管再出重拳，嵌套場外期權的收益憑證納入監管。

一家券商的場外期權業務負責人告訴中證君，“接監管通知，内嵌場外期權結構的收益憑證，參照《關於進一步加強證券公司場外期權業務監管的通知》的要求開展，非交易商不得開展任何形式的場外期權業務。從2018年5月28日執行。”

影響有多大?

收益憑證平均每月規模700億，挂鈎期權的品種有券商已經常態化發行!

一家大型券商的場外期權人士對中證君錶示，從文字内容理解，此次要求應該是除了允許的一級交易商之外，非交易商不準再發行挂鈎場外期權的收益憑證。事實上，這意味著除了中金公司和中信證券(600030-CN)兩家一級券商，其它證券公司參與場外期權的一個重要通道被徹底鎖死。

這里涉及的場外期權主要指“個股場外期權”。

什麽是内嵌場外期權結構的收益憑證?

收益憑證指證券公司發行，以私募方式向合格投資者發售的融資工具，約定以與特定標的相關聯的有價證券償付本金和收益。可以更直接地理解為證券公司向投資者借錢。特定標的包括但不限於貨幣利率、基礎商品、證券的價格或者指數。收益憑證一種是按照合同約定支付固定收益的“固定收益憑證”;另一種是按照合同約定支付與特定標定的資産錶現挂鈎的浮動收益的“浮動收益憑證”。内嵌場外期權結構的收益憑證就是與場外期權産品挂鈎的收益憑證。

根據中證報價系統的最新數據，2018年4月單個月，證券公司發行收益憑證合計2847隻，發行規模618.65億元。前四個月證券公司累計發行收益憑證2768.86億元，平均每個月接近700億元。

事實上，在每月數百億的收益憑證産品中，挂鈎場外期權的産品已經佔到相當比例。

“我們公司其實已經把它作為一個常態化的産品在發了。每周都會發，一般一期3000萬元到5000萬元，一周大概會發3到5期。”前述大型券商的場外期權人士告訴中證君。

該人士介紹，所在券商可以根據客戶不同的需求，通過場外期權把收益憑證設計成保本或者不保本各種類型，以滿足不同投資者的需求。

監管咬定不放松

這是月内監管對個股場外期權業務的進一步加碼。

監管層5月11日晚間下發了《關於進一步加強證券公司場外期權業務監管的通知》(下稱《通知》)，首次提出場外期權交易商分類監管體系。

《通知》將證券公司分為一級交易商和二級交易商。一級交易商須最近一年分類評級在A類AA級以上;二級交易商須最近一年分類評級在A類A級以上。經監管層認可，證券公司可以作為一級交易商，在滬深證券交易所開立場内個股對衝交易專用賬戶，直接開展對衝交易。經備案，證券公司可以作為二級交易商，通過與一級交易商開展衍生品交易進行個股風險對衝，不得自行或與非一級交易商開展場内個股對衝交易。二級交易商申請與一級交易商進行對衝時，一級交易商應當根據自身合約設計要求及標的範圍確定是否接受對衝交易，一級交易商拒絕接受的，二級交易商不得與客戶達成交易合約。

此次下發的管理規則明確券商場外期權業務交易對手方應當是符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》的專業機構投資者，併滿足以下條件之一：

若是法人參與的，最近1年末淨資産不低於5000萬元人民幣、金融資産不低於2000萬元人民幣，且具有3年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等相關投資經驗;若是資産管理機構代錶産品參與的，最近一年末管理的金融資産規模不低於5億元人民幣，且具備2年以上金融産品管理經驗;若是産品參與的，應當為合規設立的非結構化産品，規模不低於5000萬元人民幣，併符合一定條件。

同時，管理規則還對場外期權的挂鈎標的、投資者身份和資金來源核實提出了要求，併對場外期權的規模進行淨資本約束。

管理規則明確過渡期截至8月1日，相關機構需在過渡期内處理存量業務，過渡期後不滿足規則要求的不能展業。

多位券商人士向中證君確認，根據監管口徑，在過渡期内實際上隻有中信證券和中金公司兩家券商可以比照一級交易商開展業務。

比照《通知》，此次監管加碼之後，中金公司和中信證券仍然有資格發行挂鈎場外期權的收益憑證，隻不過其它券商的參與通道目前被進一步鎖死。

事實上，《通知》發布之後，場外期權的業務已經極度萎縮。

一家券商的場外期權業務人員此前曾告訴中證君，《通知》下發之後，整個部門的業務全面陷入停滞，所有工作人員幾乎全部需要轉型或者轉崗，團隊幾乎癱瘓。

“公司目前業務萎縮嚴重，正在等待監管進一步細化落實，”一家期貨風險管理子公司負責人也感歎，“(個股場外期權業務)估計也蹦跶不了幾天了!”

來源：中國證券報-中證網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)