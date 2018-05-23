〈A股納MSCI〉寶盛銀行：3大優勢 投資人不應錯過中國股市

據《CNBC》報導，瑞士寶盛銀行 (Julius Baer) 亞洲研究主管 Mark Matthews 週三 (23 日) 表示，中美之間的緊張局勢，可能在今年早些時候造成市場恐慌，但這並不代表投資人應該迴避中國大陸的資產。

Matthews 強調，投資人絕對該進軍中國市場。

首先，中國擁有超大規模的市場。Matthews 指出，中國市場大到難以忽視，今年廣東省的經濟規模，就已經超過整個俄羅斯，但對外國投資人來說，擁有中國股票的比例卻很少。以 A 股來說，即使可透過滬港通等方式購買，目前外資所占的所有權只有 2% 左右。

Matthews 認為，宏觀層面上中國已有更好的管理，是另一個正面因素。以「中國製造 2025」為例，就有助於推動工業，而政策上也有一帶一路及去槓桿等做法，健全各公司的體質。他說：「這些公司比 10 年前好得多。」

依 Matthews 的看法，中國資產當前也不算貴，亞洲沒有其他的市場具有這樣的價值。

未來的利多之一，就在 6 月 1 日起 A 股納入 MSCI 股票指數。儘管各投資銀行的預估有很大的差異，但都想把握此機會。瑞銀集團 (UBS) 預計，在 6 月 1 日開始的第一階段，將會導致 600 億美元的額外資金流入中國股市。

J.P. Morgan 則估算，有 66 億美元的被動資金會流入，而主動型流入會高達 400 億美元。

據《路透》報導，正因 A 股納入 MSCI，投資銀行正準備擴展中國 A 股研究。花旗就計畫到 2018 年底，將所追蹤的中國個股從去年的 170 檔增加至 250 檔，並且準備在中國研究團隊增加 6 名員工。

Morgan Stanley 亞洲主管 Jason Yates 表示，隨著 MSCI 納入 A 股，中國目前已成為主流市場。他們也已在近 3 年，將中國股票研究的覆蓋範圍增加了一倍，達到 200 檔股票。