滬指日線四連陰 “喝酒吃藥”行情再度上演

周一滬深兩市低開，隨後市場在海南板塊的拖累下開始下行，創業板則一度跌近1%，隨後啤酒、白酒等板塊崛起，創業板由綠翻紅，滬指探底回升。午後，指數再度回落，滬指圍繞平盤線盤整，市場成交量下降，資金做多意願不高，板塊個股錶現稍顯頹勢。最終滬指收盤小幅下跌，日K線四連陰。

從盤面上看，“喝酒吃藥”行情再度上演，白酒、醫藥、啤酒、足球概念居板塊漲幅榜前列，國防軍工、國産航母、採掘服務居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊上，釀酒股錶現強勁，青青稞酒(002646-CN)、威龍股份(603779-CN)漲停，古井貢酒(000596-CN)漲超9%，老白幹酒(600559-CN)、珠江啤酒(002461-CN)等個股均漲超4%。根據酒業協會數據，16年次高端收入佔白酒行業7-8%，市場規模約460億元。受消費升級帶劢，15-16年次高端增速10%左右，預計18年次高端規模有望達到550-600億元。

近期行情大好的醫藥板塊板塊午後集體走強，方盛製藥(603998-CN)、泰合健康(000790-CN)等4股封漲停，片仔癀(600436-CN)、廣譽遠(600771-CN)等個股紛紛拉升漲逾4%。

平安證券認為，當前股票市場和債券市場呈現了更為直接的關聯性，上市公司倘若發行債券失敗或者有相關融資不及預期的可能性，股價的反應會更為直觀。當前市場對於現金流管理以及質量的溢價在加大，價值投資持續升級。與此寸時， MSCI 納入在即，境外資金以及MSCI指數調整更加偏好於基本面優良的上市公司，將進一步給予優質上市公司溢價。因此，上市公司未來將更多聚焦於主業經營以及現金流管理，對於融資決定將更為謹慎。綜合來看，資管新規對於市場流動性的影響仍將持續，但是對於股票市場而言更多顯現的依然是機會。在流動性穩健中性併且融資環境愈加規範的背景下，現金流錶現優異的上市公司將受到市場偏好。藍籌板塊在經歷了較大調整，有望在 MSCI 的催化下展開相應的修復行情。

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