奇力新4月也賺爆 單月EPS達第1季的65%

國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 公布 4 月自結獲利，單月每股稅後純益達 0.71 元，已經相當於今年第 1 季每股 1.1 元的 65%。奇力新因為近期股價狂飆，今 (28) 日再以 163 元，創下歷史新高，也因此遭主管機關要求公告獲利。

奇力新 4 月營收 12.28 億元，年增率 21%，稅前盈餘 2.08 億元，年增率 53%，稅後純益 1.68 億元，年增率 26%，每股稅後純益 0.71 元，年增率 27%。

奇力新主要產品包括電感、電阻及磁性元件，法人指出，推升奇力新獲利大幅提升的，主要還是旗下網旺詮的電阻漲價效益，尤其中國嚴打汙染，而電阻製程其中之一就是電鍍，不過旺詮因為有合作的電鍍廠，因此電阻產能不受影響，同時更受惠於電阻漲價效應。

奇力新表示，4 月營收持續成長，主要是積層類產品出貨大幅增加、大小尺寸 Molding 類及繞線型功率電感產品出貨持續暢旺所致，至於旺詮則是因為終端需求暢旺，厚膜電阻市場供給推升平均售價上漲，另外金屬板產能也有增加，推升營收走揚；飛磁則是因為產能尚未顯著增加，營收年增率略低，預期 6-7 月產能提升後，營收將會有明顯成長。