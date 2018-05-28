分散風險利器？印度與國際市場關聯性直逼10年低點

彭博社報導，由於印度特殊的本土經濟，以及近期國內資金的增加，印度與全球金融市場之間的關聯性逼近 10 年新低點，兩者間脫鉤代表著投資者可購入印度資產，以減少投資組合可能面臨的風險。

印度貨幣、債券和股票與全球其他經濟體的加權平均相關性，在上個月下跌至 0.32，接近去年 11 月所創下的 10 年低點 0.29。彭博社數據顯示，在 2010 年時，印度與全球金融市場的相關性高達 0.68。

印度與全球市場的關聯性從 2010 年高點開始走低

富蘭克林鄧普頓投資的新興市場股票投資長 Manraj Sekhon 指出：「有諸多原因促使印度與全球主要市場的關聯度降低，主要由於該國本土化的經濟性質，對全球週期的敏感度較低，以及近期來自本地的資金流量增加。」

而印度債市脫鉤的情況最為明顯，印度 10 年期國債殖利率與全球主權債組合幾乎沒有相關性。舉例來說，當川普在 2016 年 11 月意外贏得美國總統大選時，彭博巴克萊全球公債指數的殖利率上揚 23 個基點，但印度 10 年期國債殖利率反而下跌 55 個基點。

安本標準投資管理駐新加坡的投資經理 Lin Jing Leong 表示，印度獨特的債市主要受到國內投資者所推動，只有國內的成長與通膨、政策利率預期和供需狀態會對印度債市造成影響。

而印度與國際債市脫鉤的原因還包括印度對債券投資的限制，但分析師指出，這不代表印度完全與全球趨勢脫鉤，在過去一個月中，新興市場的波動亦推升印度 10 年國債的殖利率，25 日收在 8.0244%。

印度 10 年期國債殖利率

相較於債市與匯市，印度的股市與全球關係較密切，但與 2010 年的關聯性高點相比，連結性仍有下降。而今年早些時候，印度的三個國內交易所，決定減少與外國交易所的合作，期望將交易大幅留在國內，預測印度股市與全球股市關聯性，將因此走低。

印度股債匯三市與全球市場的關聯性皆走低

印度和全球市場之間的相關性是根據月度變化計算的，採用的是為期 60 個月的基礎，變數包括美元盧比匯率與美元名義有效匯率、印度 10 年期國債殖利率與彭博巴克萊全球公債指數殖利率、MSCI 印度指數和 MSCI 所有國家世界指數 (MSCI ACWI Index)。

為了計算這 3 種資產類別的平均相關性，貨幣被給予 50% 的權重，而股票和債券的權重則是根據印度的國際投資頭寸表 (International Investment Position，IIP) 的負債存量來計算。