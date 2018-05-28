A股漲幅大於港股 分析：恐怕只能炒短線小賺一番

這是 2016 年來第三次，中國 A 股單月漲幅將要超越港股。

雖然只是窄幅，但對 A 股來說也是小勝利一場，而且是 A 股本週納入 MSCI 全球基準指數的好兆頭。

5 月上海綜合指數上漲 1.9%，即將終止連續 3 個月的跌勢，而 MSCI 中國指數則上漲 1.6%。

在中國 7.6 兆美元股市 3 年前泡沫破滅嚇壞投資人後，A 股多年來一直表現落後、掙扎求生，但隨著外資湧入 A 股後，5 月的回彈在全球新興市場賣壓興起之際特別明顯。

摩根大通資產管理公司的香港大中國基金負責人 Howard Wang 表示，「因為國際投資者對 A 股的審查，剛好搭上這很棒的時機。」

但市場人士分析，A 股短線的上漲力道恐怕很難持續，因為這種盤勢顯示投資人對 A 股的信心，以及對全球貿易語言之轉變已變得非常敏感。

6 月 1 日起，MSCI 將在中國本地上市的 200 多家企業納入基準股票指標，儘管初始權重相較整個市場規模很微小，但 MSCI 上週稱這個權重調高速度會比預期還快。

《彭博》數據顯示，目前上證綜合指數的預估本益比約落在 12 倍以下，同時上證綜合指數與 MSCI 中國市場指數相比，約便宜 7% 左右，接近 2014 年以來最大差距，但摩根士丹利分析師認為，隨著中國資本市場開放，只要貿易問題平靜下來，這個差距就會縮小。

根據 5 月 13 日的一份報告，基於滬深 300 指數目標 4200，摩根士丹利預期 A 股至 2019 年 6 月漲幅為 10%，相比之下，他們預估 MSCI China 跌幅 1.9%。

摩根士丹利策略師 Laura Wang 認為，如果貿易紛爭、原油政策等投資者擔憂的事情沒有太大風波，A 股漲幅高於港股這樣的相對估值是合理的。然而，「A 股的復甦很脆弱，且貿易緊張情緒仍是關鍵風險，現階段這個情況還沒有結束。」