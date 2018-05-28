眾安科技截至去年底客戶逾250間 今年增長速度加快

大陸互聯網保險公司眾安在線 (6060-HK) 旗下金融科技子公司眾安科技於 2016 年 11 月成立。眾安科技首席執行官陳瑋接受《星島日報》訪問時表示，該公司成立首年收入已逾人民幣 4000 萬元，但如同其他科技公司前期投資較大，公司業務目前仍屬於投入期。公司亦不排除與其他科技公司合作，包括眾安股東之一的騰訊 (0700-HK) 及阿里巴巴 (BABA-US)。

眾安科技除了為眾安在線提供科技服務外，目前有 5 項科技產品技術可以對外輸出。陳瑋表示，大陸傳統保險公司均積極開拓網上銷售保險產品渠道，但礙於數據規模不足影響保險公司數碼化的進程，眾安科技則向保險公司提供科技解決方案，運用大數據分析，目前一些較為複雜的壽險產品亦可做到經網上投保。

陳瑋指出，保險科技產品和數據分析產品是公司目前主要客戶及收入來源，截去年底止整體客戶數目逾 250 間，收入超過人民幣 4000 萬元，今年客戶增長速度將非常快。

此外，眾安科技亦將醫療訊息化應用在商業保險上，透過連接醫療機構及保險公司的數據，簡化保險公司理賠的步驟，有助提升客戶體驗。

大陸不少公司亦發展類近科技產品服務，如大陸線上醫療公司微醫早前亦與友邦 (1299-HK) 達成長期策略夥伴協議。面對市場競爭，陳瑋認為這不是致命性的競爭關係，而共生關係，也反映保險公司開始意識到醫療訊息化的重要性，市場發展空間仍很大。

大陸地科網巨企如騰訊及阿里巴巴均為眾安在線的股東，問到眾安科技未來會否與兩者有合作機會，陳瑋指「覺得合作一定會有的」，他認為公司目前所探索的領域發展的空間非常大，沒有一家公司能獨佔整個市場，對與任何公司合作都持開放態度。