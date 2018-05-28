增持5.6億元！這只股票成北上資金「新寵」，創業板重獲加倉

本周互聯互通市場佛誕假期結束後，北上資金繼續穩步流入A股，日均凈買入與節前持平，創業板重獲加倉，醫藥股成交活躍，通化東寶成為北上資金增持新龍頭；相比，南下資金成交趨弱，港股通凈賣出近51億港元。

數據顯示，5月23日至25日，滬、深股通凈買入分別達到30億元和33億元，北上資金日均成交金額與凈買入力度與節前相若。

相比之下，南下資金在3個交易日內合計出現凈賣出近51億港元。其中，5月25日滬市港股通成交不足百億港元，但凈賣出高達26億港元，金額在年內居前。

從板塊來看，北上資金對創業板出現轉機，結束了連續3周減持轉為增持，最新平均持股比例重回0.5%。另外，深主和中小板、滬市主板互通標的也均獲小幅度加倉。

雖然周內互聯互通交易日僅三天，但北上資金對醫藥板塊青睞尤甚。

據e公司推算，通化東寶獲北上資金增持5.6億元，金額居增持之首；樂普醫療、恒瑞醫藥也獲增持，金額均超過1億元，雲南白藥、浙江醫藥則被減持。

具體來看，通化東寶主要從事糖尿病藥物領域、中成藥、化學藥的研發、生產和銷售，去年公司凈利潤同比增長3成超過營收增速達8.37億元，提出每股派發現金紅利0.2元（含稅）、送紅股0.2股。 一季度凈利潤繼續保持同等增速。5月25日，公司派發現金紅利合計3.42億元，派送紅股3.42億股。

除了醫藥股外，中國平安、五糧液以及青島海爾、格力電器等家用電器個股也獲北上資金增持力度居前，但是對電子股采取謹慎態度，據e公司推算北上資金減持了龍頭股海康威視3.45億元。

值得註意的是，美國眾議院5月24日通過的高達7170億美元的2019財年《國防授權法案》，其中包括禁止購買美國政府購買中國生產監控攝像頭等產品，所涉及的上市公司包括中興通訊、海康威視、大華股份、海能達。

海康威視發表聲明指出，美國聯邦政府向海康威視等中資企業采購視頻監控設備的提案是沒有事實依據和證據的，提案人的指控帶有明顯的主觀臆測和偏見。海康威視是一家商業公司，恪守商業倫理，嚴格遵守所有適用的法律法規，開展全球範圍的業務經營，致力於為各個國家和地區的安全和發展做出積極貢獻。

據統計，美方所涉及的公司中，海能達同期也被減持了約1161萬元，不過大華股份獲增持了5137萬元。

另外，北上資金對「黑色系」態度降溫，其中，中國神華從前一周增持超1億元，變為被減持，金額較小，近2000萬元，西山煤電以及相關交通運輸股大秦鐵路也均被減持。

政策方面煤炭市場監管趨嚴，國家發改委辦公廳和國家市場監管總局辦公廳近日聯合發布通知，公布煤炭市場違法違規行為舉報方式，旨在嚴厲打擊違法違規炒作煤價、囤積居奇等行為。在此背景下，煤炭股市期市雙雙下挫。

來源：e公司官微

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