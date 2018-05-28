內地幾家「獨角獸」 已申請來港上市

財政司司長陳茂波昨天表示，已收到內地幾間「獨角獸」企業申請來港上市，並有很多其他企業仍在洽談中。另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌撰文，表示政府及監管機構在改革上市制度、引入「同股不同權」企業之餘，亦非常重視保障投資者的措施。 對於上月底港交所改例，容許非同權公司以及未有盈利的生物科技公司來港上市，陳茂波在貴州訪問時表示，有信心新上市制度可吸引不同地區的企業來港集資，或進行第二上市。他在致辭時又提及，貴州的大數據業務發展一日千里，期待貴州的大數據和其他新經濟產業的企業來港上市。 劉怡翔︰重視保障投資者 另一方面，劉怡翔在網誌指出，雖然本港並沒有集體訴訟機制，但非同權公司的小股東利益仍受保障。事實上，即使在有集體訴訟機制的美國，大多數這類訴訟都是關乎披露，而不是非同權架構之下的濫用控制權爭議。他續稱，在現行機制之下，香港的法庭已經有充分的酌情權，因應案件的具體情況，行使合併審理案件的權利。 此外，法庭可以透過「代表的法律程序」，處理涉及多人有相同權益的法律程序。「代表的法律程序」中的原告人須通過「權益相同、苦況相同以及補救對所有原告人皆有利」這項三重驗證。法庭亦有權應原告人的申請，委任一名被告人作為其他被起訴的被告人的代表。在「代表的法律程序」中作出的判決或命令，對所有由他人代表的人士均具約束力。 具有自然「日落條款」 劉怡翔又說，雖然本港的非同權制度並沒有日落條款，但並不代表非同權架構可以無限期存在。如果非同權受益人身故、不再為董事、無行為能力或已轉移其有額外投票權的股份，他就不再擁有額外投票權，這就是自然的「日落條款」。他並指，政府會加強投資者教育，讓一般投資者更了解投資非同權公司的風險。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)