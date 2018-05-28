陳茂波：政府擬打造香港成「數據港」

國家主席習近平早前親自批示，支持香港成為國際創科中心。財政司司長陳茂波昨表示，此事意義不止為香港提供更多科研資金，更重要的是確定香港在國家科技發展的大策略和布局中可以擔當重要的角色，並可以直接參與到國家科研項目。他提到，創科浪潮將會主導全球，大數據是當中的潛力產業，而大灣區發展正正為大數據企業提供重要機遇；政府有意打造香港成為「數據港」，爭取海外和內地的科研機構到港設立數據中心。 爭取科研機構設數據中心 陳茂波正身處貴陽，參加第四屆中國國際大數據產業博覽會，他昨發表以《乘創科大潮》為題的網誌，指發展創科對香港來說，已經不是「做或不做」的問題，是有逼切需要，必須迎頭趕上，才能提升自身競爭力、改善經濟結構。 他又列出香港具備不少優良條件，如大專院校的科研水平備受國際肯定、法制健全、對知識產權的保護、資訊流通等，強調只要香港認清目標，投放資源，吸引及培訓人才，把面對的困難逐一梳理和解決，一定能開創新局面。 昨在貴陽出席大數據產業投資發展對接會及大灣區論壇致辭時，陳茂波更形容，「創科浪潮席捲全球，勢不可當」，指出大數據產業在內的創新科技產業發展機遇巨大，能夠為實體經濟的發展作出重要的貢獻。他特別提到，大數據企業在大灣區發展充滿機遇，其中香港是「能與紐約比肩的國際金融中心」，加上匯聚了多個內地龍頭創科企業的深圳，以及廣東省內多個邁向轉型的先進製造業生產基地，「大灣區某程度上，兼備了紐約灣區和三藩市灣區兩者的優勢產業特質」。他深信，中央容許科研資金「過河」來港，是給香港的創科發展打下了強心針，大灣區內的城市只要同心合力，協同錯位發展，「一定可以發展成為一個國際級的創科中心」。 未來數年投放逾五億元 他表示，政府正爭取外國和內地的企業和科研機構，使用香港的優良基建和國際化平台，設立數據中心。現時，政府的目標是匯聚海內外的人才，發展成為前沿科技的研發基地和數據存放與使用的「數據港」，並會在未來數年，投放超過五億元，構建政府的大數據分析平台和新一代雲端平台，及配合人工智能技術，加快開發和推行數字化政府服務。 除了推出「科技人才入境計畫」和「博士專才庫」，陳茂波強調，政府會繼續在提升科技基建、完善初創企業生態環境等方面作出投資，目前已經投放和準備投放的資源超過八百億元。

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