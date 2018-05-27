華安證券90後員工幫人炒股 交易過億提成僅3萬還被罰

上周五，證監會對5宗案件作出了行政處罰，其中華安證券時任員工謝競，實際控制並使用其妻子「黎某裕」證券賬戶持有、買賣股票，並以證券從業人員身份，私下接受委托，廣東證監局對謝競給予警告，沒收違法所得5.6萬元，並處以20.41萬元的罰款。

幫人炒股1.7億元 3年獲利2.89萬元 期間指數暴漲千點

根據廣東證監局發布的處罰決定書，謝競系在華安證券廣州番禺麗江花園證券營業部(原華安證券有限責任公司廣州廣華南路證券營業部)任職的證券從業人員，從業期間為2011年7月6日至2016年11月21日。

不過，從處罰書可以看出，謝競的違法行為主要發生在入職華安證券後的第三年，也就是2013年。

來看看這三年他主要存在哪些違法行為：

1、違規買賣股票

2013年7月1日至2016年4月26日，謝競作為證券從業人員，實際控制並使用其妻子「黎某裕」證券賬戶持有、買賣股票，作出交易決策並使用多台個人電腦及多台華安證券營業部電腦操作下單，上述交易盈利合計為2.71萬元。

2、私下接受客戶委托買賣證券

不僅自己違規炒股，謝競在華安證券任職期間，也以證券從業人員身份，私下接受客戶何某梅、張某華、謝某群委托，與賬戶所有人共同控制並操作「何某梅」、「張某華」、「謝某群」3個證券賬戶買賣證券，累計成交金額1.7億元。對上述交易，謝競獲得交易傭金提成2.9萬元。

值得一提的是，謝競2013年7月1日開始違規炒股和代客理財之時，上證指數為1995點，隨後2015年，指數一度暴漲至5178點，到2016年4月26日被發現之時，上證指數也已經達到2964點，相較於2013年，也已經暴漲了近千點。

今年以來超10位證券從業人員違規炒股被罰

近幾年來，證券從業人員違規炒股和代客理財的案例逐漸多了起來，以「證券人員違規炒股」為詞條搜索，共能找到相關新聞2310篇。監管層也漸漸加大了對該類案件的處理力度，多數給予「沒一罰三」的從嚴處罰。

根據《證券法》第一百四十五條規定，證券公司及其從業人員不得未經過其依法設立的營業場所私下接受客戶委托買賣證券。另據《證券法》第43條明確規定，「證券交易所、證券公司和證券登記結算機構的從業人員、證券監督管理機構的工作人員以及法律、行政法規禁止參與股票交易的其他人員，在任期或者法定限期內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票，也不得收受他人贈送的股票。任何人在成為前款所列人員時，其原已持有的股票，必須依法轉讓。」

另據財匯大數據終端統計顯示，今年以來，至少有超過10位證券從業人員因為違規炒股等違規行為被監管層開出罰單，涉及至少10家券商，有中金公司、恒泰證券、太平洋證券等。

有券商人士告訴記者，在利益驅動和經營壓力下，不少機構對這種違規代客理財違往往採取「睜一眼閉一眼」的態度，這也是近年來違規代客理財屢見不鮮的原因。

針對券商從業人員的該類違規行為，監管層也在近兩年加大了檢查力度，全國股轉公司曾在去年發布《「投資者保護·明規則、識風險」案例——「代客理財」莫輕信_證券投資走正途》的公告，以實際案例提示投資者不要輕信證券從業人員代客理財，並指出這是一種違規行為。同時告誡投資者一定要明確區分證券公司資產管理業務與從業人員違規代客理財行為，不能盲目相信從業人員違法承諾，應保持理性投資理念，了解證券市場各類業務規則、產品，分析市場信息、進行獨立判斷，不斷積累投資經驗，才能有效地防範風險、獲取投資收益。

中國基金報 記者 林影 責任編輯：淩辰

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