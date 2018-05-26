大昌微線(00567-HK)擬2億售惠州廠房

大昌微線集團(00567-HK)公布，與JukoIndustrialLtd訂立諒解備忘錄，計劃以2億元出售位於惠州古塘坳針南山壽華科學園的印刷電路板生產廠房及其所屬土地全部權益，期望今年7月15日前訂立正式買賣協議。該公司認為，若成功出相關物業，能更有效地重新配置財務資源，以支持現有業務(包括印刷電路板業務)的發展，鞏固流動資金及資本基礎。

另外，大昌微線交代印刷電路板生產廠房搬遷至位於惠州的新生產基地的新業務狀況，預期搬遷將於今年六月下旬進行。集團為籌備搬遷正設立新印刷電路板廠房。技術團隊正研究簡化生產流程及機器配置以提升生產效率。集團亦正深化與獨立第三方的策略合作，旨在最大限度地從獨立第三方部分較新及較完善的自動化機器中受益。由於以上舉措，預期新印刷電路板廠房所聘用的長工將減少約20%。集團及受影響員工正處理相關和解安排。與此同時，於內地物色訂單取得理想進展，集團部分現有客戶表現願意於恢復生產後向集團下發新訂單。

上述計劃出售廠房是由於搬遷後集團的生產活動將遷移至新印刷電路板廠房，集團對相關物業沒有擬定用途。董事認為，可能出售若實現，是集團將相關物業套現的黃金機會，使集團能夠更有效地重新配置財務資源，以支撐集團現有業務的發展，鞏固公司的流動資金及資本基礎，最大限度地增加本公司股東利益。

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