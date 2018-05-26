港股32家公司停牌已超1000天！港交所：停牌「釘子戶」或將直接除牌

5月25日晚間，港交所刊發除牌新規，持續停牌18個月的上市公司可被除牌，新規將於2018年8月1日生效。

港交所已經忍無可忍了！

5月25日晚間，港交所刊發除牌新規，持續停牌18個月的上市公司可被除牌，新規將於2018年8月1日生效。

上市公司任性停牌或者長時間停牌已成各大資本市場的頑疾，不僅是港交所，內地監管層也一直在不斷完善停覆牌制度。

目前，港股持續停牌時間最長的已達到2819天，A股最長的則達到901天。

港股32家公司停牌已超1000天

據了解，港交所關於摘牌及上市規則相關修訂咨詢文件在2017年9月22日刊發，咨詢期為2個月。在咨詢期內，港交所收到來自市場各界共43份回應意見，對於港交所這一次針對停牌“釘子戶”們的重拳出擊，絕大多數市場人士均表示支持。

港股市場上“僵屍股”數量不少，持續停牌天數有的已經長達近8年之久，這也是外界詬病港股市場的重要原因。

香港交易所集團監管事務總監兼上市主管戴林瀚表示：「修訂《上市規則》旨在針對不再符合持續上市準則的發行人，建立有效率的除牌程序，並讓市場更了解除牌的過程，維持香港證券市場質素及信譽。新修訂的《上市規則》可鼓勵發行人於有需要停牌後盡快恢覆股份買賣，我們預期，發行人上市證券長時間停牌的數目及時間都會大幅減少。」

東方財富choice數據顯示，目前港股共有84家公司處於停牌狀態，停牌超過1000個自然日的公司達到32家。其中不乏一些知名港股公司——漢能薄膜發電的停牌天數達1102天，山水水泥已停牌1137天。

根據港交所的新規，停牌已超過12個月的公司要小心了。

港交所表示，對於8月1日生效日期前已停牌的證券發行人將可獲過渡安排。已連續停牌12個月或以上的主板發行人，若未能在生效日期起計的12個月內覆牌或會被除牌。

這意味著，港股停牌「釘子戶」的生死大限將至：如果在2019年8月1日前未能覆牌，就可能會被除牌。

香港受咨詢人士：切忌操之過急

在港交所收到的回應意見中，絕大部分回應人士均支持港交所的新規。

香港立法會議員張華峰表示，支持港交所檢討現行除牌規則和程序，加快清理劣質“僵屍股”。他強調，港交所在推行新的除牌制度時，切忌操之過急。如果草率指令上市公司除牌，將令小投資者無望沽貨離場，更加不符股民利益。對於需要物色白武士度難關的上市公司，要求他們快速除牌亦於理不合。

香港證券學會表示，支持港交所的改革方向，建議分設兩類「期限」，以應對不同上市公司的情況。

面對財務困境的公司可給予較長的「除牌期限」，介於18至24個月，讓他們有充裕時間重組債務或尋找白武士。

對於那些因接受監管或執法機構調查、未能維持足夠公眾持股量、未能澄清內幕消息、未能刊發財務報告等情形而長期停牌的公司，應給予較短的「除牌期限」，介於6至12個月。

A股還有哪些停牌「釘子戶」？

事實上，不僅是港股，A股市場上「隨意停、籠統說、停時長」的「老毛病」也是由來已久。

2015年股市異常波動期間，上市公司就濫用停牌權利，一度形成了「千股停牌」的場面，而且停牌所造成的的流動性枯竭也是A股在2016年6月未能納入MSCI的重要原因之一。(MSCI對新興市場國家規定要超過80%的可交易頻率，也即單只股票停牌累計不得超過20%的交易日。)

監管層對此也在不斷出台相關政策。

2016年5月，上交所和深交所同時發布了《上市公司籌劃重大事項停覆牌業務指引》以及《上市公司停覆牌業務備忘錄》，進一步約束和監督隨意性停牌問題，嚴格控制停牌時限，細化了停牌期間的信息披露，明確了不當停牌和濫用停牌的監管措施。

2017年，證監會表示將不斷完善上市公司停覆牌制度，強化證券交易所對上市公司停覆牌的一線監管，在保障停覆牌功能順暢發揮的同時，引導上市公司審慎行使停牌權利，維護市場交易的連續性和流動性。

目前，A股的停牌「釘子戶」仍然不少，目前停牌超過200天的公司共有10家，其中，*ST新億停牌時間已達到901天。

choice 來源：中國證券報

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