山東國信(01697-HK)擬出資2.6億元參與設立基金

山東國信(01697-HK)公布，於2018年5月25日，董事會通過公司擬以自有資金參與發起設立基金的議案。基金擬採用有限合夥製註冊，依據《中華人民共和國合夥企業法》成立獨立的有限合夥企業進行運作管理。就可能設立基金事項，由於各方尚需履行各自決策程序，因此尚未簽署相關協議，基金也尚未完成註冊登記手續。

基金名稱暫定為「山東省魯信創投新舊動能轉換母基金(有限合夥)」，最終名稱以工商登記機關核準名稱為準。

基金將投向生物技術、醫療及器械、人工智慧、新能源汽車、新材料及智慧製造領域。其中投資於山東省内的資金比例不低於基金可實現投資總額的70%。

基金規模將不超過人民幣10億元，其中：普通合夥人擬認繳出資人民幣2000萬元，佔基金規模2%；公司作為有限合夥人擬認繳出資人民幣2.6億元，佔基金規模26%；魯信創投作為有限合夥人擬認繳出資將不超過人民幣4.7億元(可根據基金最終募資情況在出資額度内進行調整)，佔基金規模不超過47%；及山東省新舊動能轉換引導基金作為有限合夥人擬認繳出資人民幣2.5億元，佔基金規模25%。

公告稱，參與設立基金有助於提升公司資本市場業務深度和廣度、拓展中長期收入來源、提升公司的股權投資業務水準以及助推山東省新舊動能轉換重大工程開展。

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