李克強：堅定不移擴大開放 加快新舊動能轉換

據中國政府網5月25日消息，5月25日，國務院總理李克強主持召開國務院全體會議，併發錶重要講話。

李克強指出，要堅持全面深化改革，著力轉變政府職能，勇於自我革命，進一步激發市場活力。持續推進“放管服”，放寬市場準入，大力實施減稅降費，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用。加強事中事後監管，減少監管的重復、煩苛和自由裁量權，營造公平競爭市場環境。充分利用“互聯網+”等加快打造統一政務服務平台，建設協同高效、便民利企的服務型政府。堅定不移擴大開放，帶動改革不斷深化，讓内外資企業在廣闊的中國市場中公平競爭。

李克強說，要堅持新發展理念，加快新舊動能轉換，增強發展内生動力。加快經濟結構調整，培育新動能和改造提升傳統動能，推動産業邁向中高端。加大基礎研究和關鍵技術攻關，打造“雙創”升級版，實施包容審慎監管，促進新技術新業態新模式競相迸發，提升産業核心競爭力，更大發揮新動能對就業的吸納作用。堅定淘汰落後産能，大力發展環保産業，走出生態保護和經濟發展的雙赢之路。

李克強說，要強化風險防控。完善預案，加強預警，突出抓好金融、城市治理、安全生産、污染防治、自然災害等方面風險以及國際重大風險應對，做好應急管理，確保經濟社會大局穩定。

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