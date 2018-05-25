美圖仍未找出獲利模式 股價已自高點腰斬

在人人瘋自拍、修圖當道的年代，美圖公司似乎抓住了這股風潮。無奈，從商業的角度，他們還不知如何將用戶變現，股價自 IPO 之後也持續不振。

據《彭博》報導，美圖在 2016 年 12 月於香港 IPO 上市時，也轟動一時。但如今，美圖卻成了香港表現最差的科技股之一，投資人擔心產業競爭激烈、估值過高，不利股價走勢。

簡而言之，美圖的財報仍舊是公司的硬傷。公司的 App 雖然十分神奇，可以拉長肢體、增亮皮膚、消除瑕疵，成為女士們的最愛，但對於該如何變現，卻毫無頭緒。App 是公司的核心業務，但收入卻有 80% 來自出售手機，而手機硬體當前仍是大公司主宰的紅海市場。

儘管美圖今年有望轉虧為盈，但一些投資人正在失去信心。

一些美圖最大的投資人已經減持股票，這些股票自 2017 年 3 月以來，已經下跌超過一半。美圖週五早盤上漲 1.4%。

美圖股價已由高點下跌過半 (圖表取自彭博)

香港券商智易東方行政總裁 Francis Lun 表示，他會拋掉這檔股票，美圖公司仍需要可靠的計畫，來實現獲利。

美圖 IPO 基石投資者、房地產開發商京基實業，去年 11 月的持股比例就已經由 7 月的 14% 降為 9.8%，而風險投資公司 IDG 資本所管理的一支基金，也在今年 1 月將美圖的持股比例，由 7% 降為 4.6%。

據《財經時代》報導，美圖公司預計 6 月時，將「美圖秀秀」轉型為社群軟體，目的是可以更加利用網際網路業務，如廣告、用戶增值服務、電商等，以強化商業收入。

美圖公司董事長蔡文勝多次將美圖，對比為美國圖片社群平台 Instagram。不過在中國社群平台，微信穩居龍頭、QQ 及微博各據地盤之下，美圖要突圍難度仍高。