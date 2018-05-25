利邦(00891-HK)附屬訂立三份授權協議

利邦(00891-HK)公布，於2018年5月25日，公司的間接全資附屬公司利邦國際(作為再授特許授權持有人)與如意的附屬公司如意香港訂立KCDB授權協議，據此，利邦國際同意授予如意香港或如意香港所提名旗下任何附屬公司作為獲特許授權者(即KCDB獲特許授權者)下列權利：

(1)透過零售商及獲準批發渠道(不包括集團所營運的現有店鋪)，於K&C地區分銷印有獲批準K&C授權産權的K&C授權産品的獨家權利；(2)透過零售商及獲準批發渠道，於K&C 地區分銷DB産品的非獨家權利；及DB商標應包含於DB産品内作為DB系列宣傳標籤用語的一部分；(3)設計、製造及採購獲批準K&C授權産品及DB産品的非獨家權利；(4)為K&C授權産品及DB産品於K&C地區進行宣傳、推廣及代言時在已獲批準K&C授權物料上使用獲批準K&C授權産權及DB商標的非獨家權利；(5)於K&C地區進行電子商務銷售的非獨家(不可轉讓)權利；及(6)根據利邦國際或其任何同系附屬公司與其第三方獲特許授權者的授權安排，於K&C地區分銷K&C分銷産品之權利(須取得利邦國際的獲特許授權者的批準)。

此外，公司的間接全資附屬公司利邦法國(作為特許授權持有人)與如意香港訂立Cerruti授權協議，據此，利邦法國同意授予如意香港或如意香港所提名旗下任何附屬公司作為獲特許授權者(即Cerruti獲特許授權者)下列權利：

(1)透過零售商及獲準批發渠道(不包括集團所營運的現有店鋪)，於Cerruti 地區分銷印有獲批準Cerruti授權産權的Cerruti授權産品的獨家權利；(2)設計、採購及製造獲批準Cerruti授權産品的非獨家權利；(3)於Cerruti地區進行電子商務銷售的非獨家(不可轉讓)權利；及(4) 根據利邦法國與其第三方獲特許授權者的授權安排，於Cerruti地區分銷 Cerruti分銷産品的權利(須取得利邦法國的獲特許授權者的批準)。

最後，公司的間接全資附屬公司GHIL及GHIBVI(作為特許授權持有人)與如意香港訂立G&H授權協議，據此，GHIL及GHIBVI同意授予如意香港或如意香港所提名旗下任何附屬公司作為獲特許授權者(即G&H獲特許授權者)下列權利：

(1)透過零售商及獲準批發渠道(不包括集團所營運的現有店鋪)，於G&H地區分銷印有獲批準G&H授權産權的G&H授權産品的獨家權利；(2)設計、採購及製造獲批準G&H授權産品之非獨家權利；(3)於G&H地區進行電子商務銷售的非獨家(不可轉讓)權利；及(4)根據GHIL及GHIBVI與其各自第三方獲特許授權者的授權安排，於G&H 地區分銷G&H分銷産品的權利(須按GHIL及GHIBVI與其各自第三方獲特許授權者的協議)。

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