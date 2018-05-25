7年專利侵權拉鋸戰收官：三星賠償蘋果5.39億美元

據報道，當地時間24日，美國加利福尼亞州聯邦地方法院判決三星侵犯蘋果設計專利，應賠償蘋果5.39億美元。

據悉，這場專利訴訟可以追溯到2011年，經歷7年的時間一路走上最高法院。三星和蘋果於上周重回法庭，蘋果聲稱三星侵犯了其5項專利，其中包括3項設計專利和2項實用專利。

2012年8月，蘋果赢得了最初勝利，獲賠10.49億美元，但三星認為賠償金額太高，隨後提起上訴，賠償金的數額減少到了3.39億美元。不過三星仍然認為這個金額太高，於是向美國最高法院提起訴訟，但是法院認為具體賠償數額應該由最初的地區法院裁定。

在最近的重審中，關鍵問題始終是對所謂的“工業産品”(article of manufacture)的恰當定義。具體來說，計算蘋果所遭受的損失時，是僅僅基於三星侵犯iPhone創新的具體價值，還是包含這些創新的手機總價值。

如果售價600美元的手機包含300美元的侵權蘋果配件，三星可能會辯稱，它隻對蘋果造成300美元的損失。而蘋果則會說，其300美元的創新能力幫助三星賣出了600美元的手機。

報道稱，這場審判從5月14日開始，持續了一周。陪審員從19日開始合議，持續到了21日，併於24日作出了裁定。

在這場審判中，其中一位證人是蘋果營銷副總裁格雷格喬斯威亞克( Greg Joswiak)。他指出，設計是蘋果公司的重要一部分，即便是在iPhone於2017年發布前也很重要。蘋果律師向陪審團展示了Mac、iPod、MacBook等産品，證明設計也融入蘋果DNA中。

蘋果在裁決之後發布聲明說：“我們深信設計的價值，我們的團隊不知疲倦地創造令客戶滿意的創新産品……此案重要的不是金錢。”

來源：第一財經

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