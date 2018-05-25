〈每日外資外匯觀點〉瑞信建議這樣做空歐元、英鎊上漲須更具說服力

川普在一天之內傳遞出三項重大信息，分別是考慮徵收進口車關稅、取消「川金會」及美軍做好朝鮮半島衝突的準備，引發市場避險情緒，外匯市場中，具避險概念的日圓急升，一度升破 109。

日圓匯價從低點反彈，週五亞洲盤來交易來到 109.57 附近，日本週五將公布 5 月通膨數據，預期與 4 月份的數據持平；美國也將公布 4 月耐久財訂單，預計將大幅下滑，在此情況下，美元仍將保持疲弱。

美元兌日圓來到 109.57 附近。

瑞信：建議做空歐元最好這樣做

瑞信集團表示，做空歐元的最佳方式是做空歐元兌瑞士法郎、兌日圓。

歐元兌瑞郎已跌破初步瑞信上周設定的目標區間 1.1730 和 1.1640，該行週三維持做空歐元的交易，並指出戰術性交易策略橫跨三個月。

不過，瑞信外匯策略師 Alvise Marino 表示沒有新的目標，並指出他的交易策略是戰術性的，橫跨三個月。

瑞信同時建議拋售歐元兌日圓，在跌到今年以來新低後，Marino 將目標價設在 125.82 日圓，停損點則設在 130.50 日圓。

法興銀行則認為，儘管美元空頭持續清倉，但市場仍在做多歐元，歐元兌美元重新回探 1.17，預期在義大利政治不確定性、法國和德國 PMI 表現不佳及全球風險情緒受到影響下，不排除進一步下探至 1.155-1.145 區間。

豐業銀行：英鎊進一步上漲須更具說服力

英國央行行長卡尼在一場演講中表示，如果今年脫歐談判最終達成糟糕的協議，該行將會經濟注入更多刺激。

豐業銀行分析師表示，英鎊本周觸及 1.3304 後進行震盪打底，4 月英國零售數據優於預期，短線有機會進行反彈。

不過，從英鎊空頭部位來看並不樂觀，英國央行 8 月升息的可能性仍低於 50%，英鎊若欲進一步上漲，恐怕還需要更多的說服力。極短線上漲壓力位於 1.3460-1.3465。

英鎊兌美元進一步上漲還需要展現更多說服力。

丹斯克銀行：升息後 調升土耳其里拉目標價

丹斯克（Danske）銀行表示，全球新興市場情緒低迷，土耳其升息 300 個基點雖暫停中止 TRY 快速貶值，但不排除 6 月 7 日的貨幣政策會議將進一步收緊貨幣政策。

美元兌土耳其里拉是土耳其選民重要的財富指標，一旦升至 5.00，將會大會前引發另一次緊急升息。

儘管丹斯克銀行多年來一直看跌土耳其里拉，但 2018 年歷經完美風暴的打擊後，昨天緊急升息已使土耳其里拉升至接近公允價值，因此上調一個月目標價至 4.40，中長期 6 個月和 12 個月目標價分別為 4.35 和 4.50。