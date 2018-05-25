美股盤後─川普取消北韓高峰會 道瓊收低75點 縮小跌幅

川普總統宣布各方熱烈期待下個月與北韓的高峰會，已經取消。美國股市週四收低，道瓊一度大跌達 280 點，隨後縮小跌幅。

這次會面若成真，將是現任美國總統與北韓領導人首度會面。



道瓊工業平均指數收低 75.05 點或 0.30% 至 24811.76。

Nasdaq 指數收低 1.53 點或 0.02% 至 7424.43。

S&P 500 指數收低 5.53 點或 0.20% 至 2727.76。

費城半導體指數收高 4.77 點或 0.35% 至 1378.72。

「不幸的很，根據你最近聲明所展現的巨大忿怒與公開敵意，我覺得現在不適合舉行這項長期計畫的會面，」川普在週四上午公布的信件中寫道。

川普的信件包含有友善的與威脅的措辭，包括讚揚北韓近來釋放三名美國囚犯，也用美國核武規模發出警告。

取消高峰會消息發布前不久，美國商務部說，開始調查汽車進口是否影響了美國的國家安全。

商務部長羅斯在週三發布的聲明中說：「有證據顯示，數十年來，自海外進口傷害了國內的汽車業。」

美國可能調高進口稅，讓美國與其他國家已經緊張的貿易協商，恐更難進行。

分析師說，白宮的貿易聲明，由誇張的語句開始，結尾則可接受。因週末在即，股市缺少成交量。

週三，美國股市則小幅收高。聯準會 (Fed) 宣布可以接受通貨膨脹暫時突破目標水準，為股市帶來利多。