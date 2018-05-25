

◆盤勢分析

1. 美國商務部將開始調查汽車進口是否影響了美國的國家安全。川普總統宣布各方熱烈期待下個月與北韓的高峰會，已經取消。美國股市週四收低，道瓊一度大跌達 280 點，隨後縮小跌幅。週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.30 至 0.35％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量須大於 20 日均量方能確保多頭續攻動能。

（2）均線：支撐為季線至月線，壓力為 03/22 高點 11,120 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、電競、原物料、中國消費、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4.2408 南亞科董事長昨（24）日表示，今年 DRAM 市場仍供不應求，大環境有利南亞科，今年雖沒有業外收益挹注，仍有信心會繳出不錯成績單。受惠市況熱絡，南亞科 4 月合併營收衝上 76.81 億元，創新高，月增 14.3%。南亞科總經理樂觀預期，受惠 20 奈米產出增加及產品穩定漲價，營收將逐月走高至第 3 季，都可改寫新猷。法人認為，在產品優化及產能利用率持續攀高帶動下，南亞科第 2 季及第 3 季毛利率可望同步創新高，獲利也相當亮麗。需評估手機市場成長趨緩對記憶體價格趨勢的影響。

5. 被動元件股后 2492 華新科總經理昨（24）日表示，積層陶瓷電容（MLCC）未來十年需求將大增十倍，目前市場缺貨狀況「有如在隧道當中，還看不到盡頭的曙光」。他並談到，目前 MLCC 設備交期已到 2020 年，因應客戶強勁需求，華新科今年第 2 季到下半年約新增 10% 到 20% 產能，隨新產能到位及價格調漲，今年營運可期。MLCC 業者 2018 年的新產能陸續開出後對供需吃緊的狀況將可紓緩。

6. 研華（2395）董事長劉克振昨（24）日表示，受惠物聯網（IoT）帶動工業 4.0 商機，公司今年業績表現超出預期，今年 11 月將推出 30 個垂直產業的解決方案，大搶 IoT 商機，形成新的成長引擎。研華去年營收為 14.55 億美元，法人預估，2020 年將挑戰 20 億美元（約新台幣 600 億元）營收的目標。年線附近為研發的短期壓力。

7. 中裕（4147）會計長表示，愛滋病新藥 Trogarzo 已在美國正式銷售，預計第三季向歐盟提出藥證申請，2021 年達銷售高峰；另外，該公司 6 月也將和美國 FDA 討論決定肌肉劑型的執行臨床計畫內容；而新一代愛滋新藥 TMB-365 將在第三季開始執行一期臨床。觀察中裕能否藉法說會利多挑戰近期高點。

