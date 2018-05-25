【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

川普取消與北韓在六月份的會面，美股三大股市早盤大幅度下跌，能源類股跌幅最深，地緣政治的問題，再度籠罩在美股之上。不過，不久之後買盤持續進場，因第二季的營收展望佳，而聯準會緩升息的動作，也是股市上漲的重要原因。

截至 5/19 日、初領失業金的人數，增加到 1.1 萬人，來到 23.4 萬人，是七周以來最高的水平。其它方面，4 月份新屋銷售數量，年度調整之後為 546 萬，低於預期。這些數據都和季節性有關。

#台股盤前重點

昨天台股小紅做收，今天是否延續強勢格局，將會影響下周的盤勢變化。昨天 "外資買超佔股本比例" 的個股中，前十名多數都在被動元件上，連接器、板卡、IC 設計的比例也有提升的趨勢。另外，"投信買超佔股本比例" 中，除被動元件之外，價值型投資個股居多，像是新日興、金可 - KY、鈊象等，投資人不妨多加觀察。

#均線扣抵推算法「法人動向」

1305 華夏、1309 台達化、1310 台苯、1786 科妍、2027 大成鋼、2332 友訊、2377 微星、2456 奇力新、2478 大毅、2492 華新科、3056 總太、3068

美磊、3090 日電貿、3406 玉晶光、3596 智易、3624 光頡、3661 世芯 - KY、4107 邦特、4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、4939 亞電、4976 佳凌、5255 美桀、5289 宜鼎、5469 瀚宇博、5483 中美晶、6153 嘉聯益、6237 驊訊、6274 台耀、6449 鈺邦、8163 達方

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

