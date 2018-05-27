〈觀察〉鴻海FII低價掛A股 高招還是險招？

等了 2 個半月，鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 在中國 A 股 IPO 的價格終於出爐，但是僅有人民幣 13.77 元，本益比約 17 倍，這樣的價格確實跌破市場眼鏡，不過也有分析師認為，壓低價格有利後續漲勢，鴻海這招到底是高招還是險招，市場看法紛紜。

中國 A 股平均本益比約 23 倍，以 FII 發行價來換算本益比，僅不過 15-17 倍，對於有幸抽中的小股民，及戰略投資人來說，就是等人抬轎，坐享後續股價上漲的利得，對未能在詢價及抽籤中籤的股民來說，或許也有機會在 FII 掛牌後，再繼續搶進。這是市場認為鴻海高招的理由。

台廠子公司赴中國掛牌，蜜月行情最讓人稱道的，非聯發科 (2454-TW) 旗下匯頂莫屬，掛牌後連 19 根漲停板，母公司聯發科股價也一度母以子貴。

不過，FII 掛牌狀況跟匯頂不同，在 IPO 發行股數，FII 有高達 19.69 億股，匯頂僅有 4500 萬股，FII 的 IPO 發行股數是匯頂的 43.75 倍，單純以籌碼角度來看，FII 掛牌後出現爆發性的連續漲停板，難度高上許多。

另一方面，FII 主要業務涵蓋了鴻海最精華的獲利項目，包括蘋果 (AAPL-US)iPhone 組裝等，若連這樣精華業務都無法達到 A 股平均本益比，讓人難以質疑，市場在詢價階段不願讓 FII 維持平均本益比，而是要靠掛牌後的蜜月行情，會不會反倒出現令人意外的表現，是不能排除的風險。

不論如何，FII 上市過程即將走完，接下來就是要直接面對市場，俗話說，醜媳婦總要見公婆，FII 到底是美媳婦還是醜媳婦，再過不久答案就會揭曉。