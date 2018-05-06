〈觀察〉蘋果旗艦機成技術展示指標 未來恐叫好不叫座

蘋果去年為紀念 iPhone 推出 10 周年，特別推出 iPhone X，原本市場預期，產品技術皆屬上乘的 iPhone X 將激勵果粉大力搶購，但是事實證明，蘋果設定的高價位策略，反成為壓倒 iPhone X 銷售的最後一根稻草，如果未來蘋果旗艦機訂價策略未能改變，恐將重演 iPhone X 叫好不叫座的情形，成為蘋果技術展示的高階產品。

不可諱言，蘋果價格策略向來不以親民為特色，同樣規格的手機產品，蘋果售價可比 Andriod 手機高出 20% 以上，這樣的策略反映在蘋果財報上，就是蘋果得以幾乎囊括全球智慧型手機獲利的關鍵。

儘管果粉們也早就習慣，多花錢就能享受蘋果 iPhone 新技術與新功能，不過，果粉荷包深度也有限，不是每個人都有無窮盡的口袋。

對蘋果供應鏈來說，要投入新機研發費用不低，因此需要越多訂單攤提，加速成本回收，以 iPhone X 為例，去年 11 月才上市，短短不到 2 個月，就出現下游通路商賠錢銷售的現象，到了現在，iPhone X 已不再是果粉的首選，訂單也跟著萎縮。

更慘的是，因為 iPhone X 設計屬於最高階，換言之，就算變成舊機種，iPhone X 價格也無法降太多，且接下來又有新機種推出，iPhone X 的角色只會越來越尷尬，不像過去蘋果單一機種，一旦被新機取代，因為價格調降，還能再繼續銷售一段不算短的時間，甚或是轉銷到新興國家，成為蘋果擴展市場的調節性產品。

就蘋果策略來看，旗艦機價格因為 iPhone X 的經驗，基本售價幾乎已無調降空間，因此純度越高的蘋果供應鏈，除非能夠囊括多數的訂單，否則一旦旗艦機訂單接得越多，未來營運起伏狀況恐將更加明顯。