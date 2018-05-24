程泰、亞崴第二季營運優於首季 在手訂單及全年營收均創新高

程泰集團旗下亞崴 (1530) 及程泰 (1583) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，集團董事長楊德華指出，工具機產業今年特別好，加上 4 月新台幣回貶，預期程泰及亞崴第二季營運都會優於第一季，目前兩家公司在手訂單都創新高，預期全年營收有機會創新高，獲利也會成長。程泰指出，目前在手訂單逾 12 億元，由於目前產能滿載，將啟動兩岸擴產計畫。程泰第一季合併營收 19.35 億元，營業毛利回升至 4.82 億元，毛利率為 24.9%，營業利益從去年同期 1.04 億元近倍成長至 2.06 億元，年成長 98.1%，稅前盈餘 1.53 億元，稅後淨利 0.59 億元，EPS 回升至 0.54 元，單季相較去年同期呈現轉虧為盈，單季匯兌損失約 6000 萬元。



程泰第一季市場分布來看，歐洲占營收比重為 25%，中國 31%，台灣 21%，美洲 15%，日本 4%，亞洲 3%。



程泰財務經理陳碧蓮指出，2017 年匯率影響相當大，導致匯損達 1.6 億元，影響每股稅後純益約 1 元。以公司來說，新台幣升值 3%，則會影響公司毛利率 1.5%，目前來看，4 月新台幣回貶，預期第二季毛利率及業外可望改善。累計前 4 月合併營收年增 32%，整體今年訂單能見度不錯。



程泰目前接單滿載到第三季，在手訂單 10 億元以上，為因應訂單需求，嘉義新廠在去年完工並開始生產，目前規劃會啟動二期建廠，總投資金額 10 億元，資本支出落在明、後年。



此外，因應中國大陸訂單產能不足下，也與亞崴同步進行擴產，總投資約 4-5 億元，預估大陸吳江廠今年營收約 6-7 億人民幣，程泰及亞崴各半。



陳碧蓮指出，目前研發團隊人員有 200 人，占整體員工的 20%，研發費用占營收比重 5%。

