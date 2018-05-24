中美達成貿易共識 來訪華的梅克爾不禁心慌了

上周六，正準備第 11 次訪華的梅克爾，在看到中美經貿磋商聯合聲明之後，腦袋或許已經開始隱隱作痛了。

5 月 19 日，中美貿易戰停火，兩國在聯合聲明中稱，中方將大量增加自美購買商品和服務。彭博社指出，這無疑令中國在歐洲最大的貿易夥伴——德國落入了一個無比尷尬的境地。

「自由貿易之國」陷入掙扎

上述媒體援引中國人民大學國際事務研究所所長王義桅的解讀稱，

中國計劃加大對美國的商品購買量，但那些商品是中方原本可能會從歐洲或其他貿易夥伴那裡購入的，因此肯定會產生溢出效應。

這也就意味著，去年與中國貿易總額達 1866 億歐元的德國或將首當其衝受到貿易規模縮減的影響。

《金融時報》此前曾援引德國 Kiel 世界經濟研究所負責人 Dennis Snower 稱，德國的發展模式正是基於最大程度自由化的貿易，「如果貿易流通遭到衝擊，德國也將同樣如此。」

同樣是在 5 月 19 日，梅克爾在訪華前放出影音，言談之間仍將自由貿易視為重中之重。

梅克爾當時表示，訪華期間將與中方討論互惠市場准入、知識產權保護等貿易問題，努力爭取令德中兩國在自由貿易方面成為盟友。

她還稱，兩國均遵守世貿組織（WTO）規則，並希望在全球對貿易保護主義的擔憂日益加劇之際，推動加強多邊主義。

但兩國會談成果究竟如何，仍需在 24 日、25 日拭目以待。

中美貿易硝煙暫歇，對德國真的一點好處沒有？

非也非也。

彭博社援引梅克爾代表團的一名官員表示，中美達成雙邊協議，至少有助於擺脫川普捍衛的貿易保護主義傾向。

此外，中國擴大開放，大手筆下調汽車關稅，顯然利多德國汽車巨頭戴姆勒、大眾等企業。

5 月 22 日周二，國務院公告稱，自 2018 年 7 月 1 日起，將稅率分別為 25%、20% 的汽車整車關稅降至 15%，稅率分別為 8%、10%、15%、20%、25% 的汽車零部件關稅降至 6%。

海外車企在華銷售的溢價有望降低，進一步擴大潛在市場。其中，德系車企和日系車企，有可能是關稅下調的最大贏家，受益程度要顯著大於美國車企。

中國汽車流通協會的數據顯示，按數量計，2017 年，日系車和德系車在中國的進口汽車市場中占據了絕對的領先地位。