受進出口疲軟影響 歐洲火車頭德國經濟增速超預期放緩

受貿易疲軟和國內財政支出下降影響，德國第一季經濟增長放緩超預期。德國經濟在 2018 年開局不利，引發了市場對歐洲整體經濟的擔憂。

據德國聯邦統計局近日公布的數據顯示，德國第一季未季調 GDP 年增率修正值 1.6%，低於預期 1.8%，大幅低於初值 2.3%，也遠不及 2017 年該國 2.3% 的經濟增長率。

環比來看，第一季季調後 GDP 季環比修正值 0.3%，符合預期 0.3%，但低於初值 0.6%，僅為 2017 年第第四季的一半。此外，德國第一季工作日調整後 GDP 年增率修正值 2.3%，略低於預期 2.4%，低於初值 2.9%。

德國統計局稱，第一季經濟增長主要受內需拉動，而進出口貿易疲軟，令德國第一季貿易失去動能。

此外，德國統計局稱，第一季政府支出首次出現近五年來首次下降，也是導致經濟增速放緩的主要原因。

已有多個數據顯示，在 2017 年出乎意料的強勁表現後，歐元區今年開始出現乏力的開局。而德國作為歐洲最大經濟體，第一季經濟放緩的數據無疑更加深了這一擔憂。

路透社援引 DekaBank 分析師 Andreas Scheuerle 表示：

雖然這可能只是曇花一現... 但這不應該掩蓋這樣一個事實，即由於美國政府的新保護主義願景和制裁政策，經濟前景的風險已在上升。

不過，儘管如此，德國這一歐洲最大經濟體已經連續第 15 個季度實現擴張，這是德國統一以來持續擴張的最長時期。

一些分析師對此也仍持樂觀態度。英國《金融時報》援引 ING 集團的德國和奧地利首席經濟學家 Carsten Brzeski 的話說：

儘管不確定性和下行風險依然存在... 我們認為，沒有理由對當前經濟復甦持懷疑態度。事實上，如果我們仔細研究德國經濟，未來幾個月很有望出現反彈跡象。

上月底，德國經濟部下調 2018 年 GDP 增速預期至 2.3%，此前為 2.4%，並預計 2019 年 GDP 增速放緩至 2.1%。

同時，德國經濟部長 Altmaier 表示，目前德國經濟增長強勁，並無明顯過熱跡象。但他也提到今年德國對外貿易不大可能給經濟增長作出重大貢獻，並對當前貿易政策動向表示了擔心。

德國宏觀經濟政策研究所上月的數據也表明，德國 4 月份經濟衰退的風險在 4 月份顯著上升至 32.4%，大大高於 3 月份的 6.8%。IMK 表示，數據反應出一系列衰退情況，包括工廠訂單、商業信心和利率利差等。

4 月 6 日，德國聯邦經濟和能源部公布數據顯示，經價格、季節和工作日調整後，德國２月份工業產出環比下降 1.6％，剔除能源和建築業，２月份德國工業產出環比下降 2％。與此同時，ZEW 投資者信心指數 4 月降至 - 8.2，降至近兩年來最低點。

截至發稿，歐元對美元下跌 6 個點，報 1.1921。