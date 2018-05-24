中企加拿大併購遇阻：中交建收購Aecon擱淺

參考消息 5 月 24 日援引外媒消息，加拿大自由黨政府 23 日稱，以國家安全為由阻止中資企業以近 10 億美元收購一家建築公司的交易。

另據彭博社，加拿大創新部長 Navdeep Bains 的一份聲明稱，該國總理特魯多周三宣布對 12 億加元（約合 9.34 億美元）交易的安全審查後的決定，否決中國交通建設公司（CCCC）下屬一個單位收購加拿大建築公司 Aecon Group Inc. 的行為。Aecon 後來證實，中交國際控股有限公司的收購要約已被拒絕。

這也是特魯多 2015 年擔任總理以來，第一次否決外國公司收購案。創新部長 Bains 表示，在加拿大投資法案基礎上，我們聽取了國安機構的審查建議。根據調查結果，為保護國家安全，加拿大政府否決了中交建的這項投資計劃。

根據 Aecon 官網介紹，該公司主要經營採礦、基礎設施、能源和服務行業，從事包括工廠、道路、下水道、劇院、書店和酒店建設等項目開發。多倫多地標性建築加拿大國家電視塔，就是 Aecon 集團所承建。而市場分析指出，Aecon 的建設工作可能會涉及到國家電信網路、核電以及軍事住房和培訓設施等敏感領域。

中交建是全球最大的工程和建築公司之一，也是「一帶一路」倡議的最大承包商。其核心業務包括基礎設施建設、設計以及管道疏通。該公司去年營業總收入高達 4601 億元人民幣。

除了加拿大，美國此前也收緊了對外國投資的審查和監管。

當地時間 5 月 22 日，美國參議院金融委員會通過一項法案，旨在加強美國外國投資委員會 (CFIUS) 權限，收緊對外商投資監管，從而加強出口控制。

根據這項法案，未來將創建一個跨機構的部門，以識別那些不能用於出口的關鍵的新技術和知識產權；此外，還將建立一個由美國商務部領導的跨部門機構，重點關注可能流入外國的敏感材料。

根據美國財政部提供的最新數據顯示，CFIUS 審議案件的平均數量穩步增長，從 2009 年的 65 起，增長到 2017 年的 240 起。

同時，案件進入 CFIUS 調查階段的比例也急劇增加。在 2007 年，約有 4% 的案件進入了調查階段，在 2017 年，則有約 70% 的案件進入了調查程序。

2015 年之前，CFIUS 確定的在國家安全問題方面出現問題的案例數量占比不到 10%，而 2017 年則上升到 20%。

可以預見，該法案獲得美國國會通過並升格成為法律後，未來收購美國技術公司的難度將進一步加大。